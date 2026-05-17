Atentado en Mercado Palencia: Dos hombres en taxi disparan a joven y luego son perseguidos

Un joven identificado como Mercado Palencia fue abatido en un ataque armado por parte de dos hombres que se desplazaban en un taxi.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los hechos se registraron hacia las 11:40 de la mañana del viernes 16 de mayo de 2026.

Mercado Palencia fue interceptado por dos hombres que se desplazaban en un taxi y que, sin mediar palabra, le dispararon en repetidas ocasiones. El joven murió en el lugar debido a laLesión de arma de fuego. La rápida reacción de la patrulla del cuadrante permitió iniciar una persecución contra los presuntos responsables, situación que desencadenó un intercambio de disparos entre los uniformados y los sospechosos.

Se encontraron una arma de fuego industrial calibre 38 milímetros, un teléfono celular y el taxi en el que presuntamente se movilizaban los atacantes





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