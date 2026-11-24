Líderes de Medellín y Antioquia atribuyen ataque en Meta a disidencias Farc. Un carro bomba dejó 23 heridos en Villavicencio. Análisis de autoridades sobre responsables y consecuencias.

La detonación de un carro bomba frente a las instalaciones de la Gobernación del Meta en Villavicencio provocó 23 lesiones graves y destrucción en el centro de la ciudad. Liderazgos políticos de Medellín y Antioquia atribuyeron directamente este atentado al fortalecimiento de las disidencias de las Farc durante el gobierno anterior.

Origen Político del Ataque Terrorista

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, condenó de inmediato la acción violenta ocurrida en la noche del lunes. Gutiérrez afirmó en sus redes sociales que el ataque es consecuencia directa de la permisividad mostrada por el gobierno nacional previo ante estructuras criminales. El mandatario destacó que permitir el fortalecimiento de estos grupos es la causa raíz de la inseguridad actual.

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Mecánica y Daños Materiales en el Centro

El artefacto explosivo fue instalado en las afueras del edificio departamental, generando una onda de choque que afectó propiedades a un radio de 500 metros. La fuerza de la explosión dañó significativamente la estructura de la Gobernación y los inmuebles circundantes. Los trabajadores de la entidad y transeúntes en la zona resultaron impactados por el estallido.

Atención Médica y Estado de los Heridos

Veintitrés personas fueron trasladadas a distintos centros asistenciales tras el detonazo. Los informes iniciales indican que ninguno de los lesionados corre peligro de vida. Las víctimas incluyen personal administrativo de la Gobernación y ciudadanos que transitaban por el área afectada en ese momento crítico.

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Identificación de Cabecillas y Responsables

Las autoridades colombianas han señalado a Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, y a Omar Pardo Galeano, alias Antonio Medina, como los máximos responsables. Estos individuos lideran las disidencias armadas que ejecutaron la operación en la ciudad llanera. Se investiga si las imágenes de cilindros bomba encontrados están vinculados directamente al artefacto utilizado.

Reacciones y Solidaridad Interregional

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ofreció su solidaridad a la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, y a su equipo de trabajo. Rendón exigió que los responsables sean neutralizados mediante la vía de las armas o la justicia. Su mensaje enfatizó la necesidad de hacer justicia con los autores intelectuales y ejecutores del ataque.

Conexión con Operaciones Militares Previas

Existe una posible retaliación contra el presidente del Senado, Abelardo De la Espriella, quien firmó la autorización para una bomba de 460 kilos. Este armamento fue empleado en la Operación Noah en Tibú, Norte de Santander, el pasado 9 de noviembre. La inteligencia militar analiza si las firmas en los cilindros confirman esta conexión de venganza.

Conclusión y Llamado a la Seguridad Nacional

Federico Gutiérrez concluyó su mensaje instando a liberar a Colombia por completo de estas estructuras criminales. El líder antioqueño reafirmó que la impunidad no es una opción ante tales actos de terrorismo. Las autoridades continúan sus investigaciones para desmantelar las células responsables de esta agresión en el centro del país.