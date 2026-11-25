En Padilla, Cauca, un grupo de hombres armados emboscó a una unidad policial, dejando dos muertos y cuatro heridos. La policía identifica a los disidencias de las FARC como responsables. El ataque coincide con otros incidentes de violencia y apagones en la región.

En la tarde del miércoles 25 de noviembre, las autoridades colombianas reportaron un violento ataque contra efectivos de la Policía Nacional en el departamento del Cauca.

Siete unidades uniformadas, que se desplazaban en compañía de funcionarios de la alcaldía de Padilla, fueron emboscadas y atacadas por hombres armados mientras se dirigían a la inauguración de un parque municipal. La información preliminar recolectada por las fuerzas de seguridad indica que la autoría del hecho correspondería a disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, conocidas como FARC. Durante la acción bélica, dos uniformados perdieron la vida y cuatro resultaron heridos con diversas lesiones.

Also read Gobierno atribuye atentado en Villavicencio al Frente 39 de las Farc

Identificación de las víctimas del atentado

Los oficiales fallecidos han sido identificados como Kevin David Torres Berdugo y Bairón Jesús Riascos Murillo, quienes estaban cumpliendo con sus deberes de servicio a la patria. La Institución de la Policía Nacional emitió un comunicado oficial manifestando su profundo pesar por la pérdida de dos jóvenes al servicio de Colombia. Se expresó solidaridad y respeto hacia las familias, compañeros y seres queridos de los caídos, así como los mejores deseos de recuperación para los oficiales heridos.

Se confirmó que todas las capacidades institucionales permanecen desplegadas de manera articulada con la Fuerza Pública para identificar, ubicar y llevar ante la justicia a los responsables del atentado. Tras el ataque inicial, unidades del Grupo Especial de la Policía llegaron a la zona para brindar apoyo táctico y repeler a los agresores.

Advertisement

Asimismo, se solicitó el apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana para mantener una vigilancia aérea estricta en el lugar del impacto, la vereda Yarumales, jurisdicción de Padilla. En esta zona actúan actores delictivos como la Compañía Santiago Díaz del frente Dagoberto Ramos, perteneciente a las disidencias del Estado Mayor Central. Este incidente dramático se suma a una serie de eventos de violencia y caos que han afectado a varias regiones del país.

Nuevos atentados golpean regiones colombianas

En días recientes, se registró un apagón masivo en decenas de municipios en los departamentos de Nariño, Putumayo, Cauca, Huila y Caquetá, tras un atentado terrorista contra instalaciones de energía, aunque las autoridades del sector anunciaron que gran parte de las regiones afectadas ya ha recuperado el servicio eléctrico. Adicionalmente, se activó un carro bomba frente a las instalaciones de la Gobernación del Meta, un hecho que dejó 23 heridos y causó cuantiosos daños a centenares de viviendas y comercios ubicados en los alrededores.

El mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña, director general de la Policía, declaró con emoción que no descansará hasta hacer justicia por los patrulleros asesinados, recordando que nunca se olvidará a los héroes ni a quienes les quitaron la vida en cumplimiento de su deber.