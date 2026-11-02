Atentado en Planadas deja 4 muertos, incluido bebé de 2 meses

Atentado con drones y volqueta en Planadas, Tolima, deja 4 muertos y heridos. Alcaldía decreta toque de queda y evalúa daños tras explosiones cerca a base militar.

Un violento atentado ocurrió la noche en el municipio de Planadas, ubicado al sur del departamento del Tolima en Colombia. Este ataque dejó un balance preliminar de cuatro personas fallecidas, entre ellas una bebé de apenas dos meses de vida. También se reportaron múltiples heridos y daños significativos en viviendas y establecimientos comerciales en la zona afectada.

Confirma gobernadora saldo de víctimas fatales

La gobernadora del departamento del Tolima confirmó las víctimas a través de su cuenta en la red social X. Expresó su profundo dolor por la pérdida de la infante y calificó el hecho como inadmisible. Solicitó justicia y acciones contundentes para detener esta barbarie contra la población civil.

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La funcionaria describió el acto como vil y criminal, advirtiendo que atentar contra la vida de soldados y familias es cruzar una línea intolerable. El Gobierno Departamental coordina con la Alcaldía y la Fuerza Pública para evaluar daños y atender a la comunidad.

Métodos del ataque y zonas afectadas

Las primeras versiones indican que los responsables usaron drones con explosivos y una volqueta cargada con artefactos. Las detonaciones se registraron cerca del barrio Aeropuerto y de una base militar en el municipio. Las explosiones generaron alarma inmediata entre los habitantes del sector.

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Varias viviendas resultaron afectadas, con una recibiendo el mayor impacto directo. Además, se reportó un incendio en una farmacia de la zona. El alcalde Juan Camilo Hueje informó sobre la situación y la atención de la emergencia en redes sociales.

Medidas de emergencia y toque de queda

Ante la situación de orden público, la Administración municipal decretó toque de queda en Planadas. Asimismo, ordenó la evacuación del CEATI, un centro de salud del municipio. Esta medida se tomó mientras avanzaban las labores de respuesta y se evaluaban las condiciones de seguridad.

El mandatario local precisó que los heridos recibían atención en la institución educativa Domingo Savio. Lamentó las muertes ocurridas y confirmó que las autoridades continúan con labores de verificación para establecer cifras totales.

Evaluación continua y acompañamiento a la comunidad

Las cifras entregadas por las autoridades son preliminares y sujetas a actualización. Las entidades departamentales y municipales, junto con la Fuerza Pública, mantienen el acompañamiento a la población. Se adelanta la evaluación completa de lo ocurrido para determinar el estado de salud de los heridos y la magnitud de los daños materiales.