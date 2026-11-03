Atentado en Planadas deja 4 muertos y despliega tropas en Colombia

Un atentado con explosivos en Planadas, Tolima, causó cuatro muertos el 1 de noviembre. El presidente Abelardo de la Espriella ordenó refuerzos militares ante la escalada de violencia.

La noche del domingo, 1 de noviembre, marcó un punto crítico en la violencia territorial de Colombia cuando explosivos alcanzaron a dos comunidades, resultando en cuatro fallecidos y más de veinte heridos. Entre las víctimas fatales se encontraba una bebé de dos meses de edad, cuyo cuerpo fue localizado por su madre entre los escombros del ataque. El presidente Abelardo de la Espriella ordenó inmediatamente un despliegue militar estratégico para estabilizar la seguridad en las zonas afectadas.

Detalles del ataque y consecuencias inmediatas

El incidente principal ocurrió en el barrio Aeropuerto del municipio de Planadas, ubicado al sur del departamento de Tolima. Vecinos se encontraban en sus hogares cuando una volqueta cargada con explosivos detonó en medio de la calle. Aunque la intención oficial era atacar una base militar cercana, la magnitud de la explosión dañó gravemente el hospital local y las residencias circundantes. La violencia dejó el centro de salud destruido en un ochenta por ciento, complicando la atención a los heridos.

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Las cifras oficiales confirman que el atentado en Planadas cobró la vida de cuatro personas. Además de la bebé de dos meses, otros tres individuos perdieron la vida en el estallido. Diecisiete personas resultaron heridas con diversas lesiones graves, requiriendo asistencia médica de emergencia. Familias enteras quedaron sin vivienda y sin recursos básicos después de que sus casas fueran demolidas por la onda expansiva.

Posiciones de actores clave y origen de la violencia

Adriana Matiz, gobernadora de Tolima, identificó a las disidencias de las Farc como responsables directos del ataque. Específicamente, atribuyó la acción criminal al Frente Jerónimo Galeano, estructura liderada por el alias "Yamaha" y con participación operativa del alias "Amazonas". La gobernadora afirmó que este grupo ha intensificado los hostigamientos contra la fuerza pública y ahora contra la población civil en el sur del departamento.

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El Ministerio de Defensa respaldó estas afirmaciones, señalando que los autores materiales pertenecen a la estructura criminal mencionada. Esta confirmación oficial conecta el ataque con disputas territoriales más amplias. La violencia no surge de la nada, sino que es parte de un conflicto estructural por el control de rutas y territorios en la región sur del Tolima.

La Defensoría del Pueblo, bajo la dirección de Iris Marín, reiteró que las autoridades tenían advertencias previas sobre esta escalada. Marín señaló que los hechos se enmarcan en la Alerta Temprana 016 de 2022, la cual había identificado previamente la disputa violenta entre las disidencias de "Mordisco" y la Segunda Marquetalia. Esta alerta anticipaba la arremetida de los grupos criminales, indicando que las señales de peligro ya estaban sobre la mesa antes del domingo.

Impacto real y próximos pasos oficiales

Ante la gravedad de la situación, el presidente Abelardo de la Espriella emitió un comunicado oficial condenando los atentados ocurridos durante el puente festivo. Su respuesta inmediata fue la orden de movilización de tropas a tres ubicaciones estratégicas: Planadas en Tolima, Balboa en el Cauca y Algeciras en Huila. Este despliegue busca proteger a la población y restaurar la autoridad del estado en territorios donde la presencia institucional era débil.

La gobernadora Adriana Matiz anunció la implementación de un Consejo de Seguridad para evaluar las medidas de orden público urgentes. Este órgano técnico buscará coordinar esfuerzos entre las diferentes entidades del estado para fortalecer la respuesta policial y militar. Matiz solicitó explícitamente que se acelere el regreso de la Fuerza de Despliegue Rápido a la zona para disuadir nuevos ataques.

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El contexto de violencia se intensificó durante este puente festivo, con incidentes aislados en varios puntos del país. El 31 de octubre, Huila también sufrió un atentado, sumándose a la cifra total de cinco muertos en menos de veinticuatro horas. Las Fuerzas Militares entraron en alerta máxima, coordinando acciones conjuntas para identificar a los responsables y asegurar las rutas de abastecimiento en estas regiones históricamente conflictivas.

La población civil se encuentra en estado de shock y vulnerabilidad extrema después de sufrir daños materiales y humanos. La destrucción del hospital en Planadas representa un golpe severo a la infraestructura sanitaria regional. Las autoridades locales advierten sobre la posibilidad de nuevos atentados en otros municipios del departamento, lo que obliga a la ciudadanía a mantenerse en estado de alerta constante.