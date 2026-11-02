Atentado en Planadas Tolima deja cuatro muertos y 17 heridos

Un ataque con explosivos en Planadas, Tolima, durante la noche del 1 de noviembre dejó cuatro fallecidos y 17 heridos, mientras el Ejército intensifica operaciones contra disidencias de las Farc.

Un violento atentado terrorista con explosivos sacudió la localidad de Planadas en el departamento de Tolima durante la noche del primero de noviembre, dejando un saldo trágico de cuatro personas fallecidas y al menos 17 heridas graves. Las autoridades colombianas han confirmado que los artefactos detonaron en múltiples puntos de la población, afectando gravemente viviendas, el hospital municipal y la plaza principal, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer la autoría intelectual y material del ataque. Fuentes de inteligencia militar revelan que el objetivo estratégico detrás de esta operación bélica era probablemente una unidad de las Fuerzas Militares ubicada en las cercanías del municipio, aunque los artefactos estallaron antes de llegar a su destino final.

Objetivo Militar y Autorías Probables

Los analistas de inteligencia mantienen la hipótesis de que las cargas explosivas iban destinadas al batallón militar desplegado en la zona, como respuesta a las intensas operaciones ofensivas que las autoridades adelantan contra las estructuras armadas ilegales en la región. Las primeras investigaciones apuntan con firmeza a miembros de la estructura llamada Gerónimo Galeano, una disidencia de las Farc que opera bajo el mando del conocido alias Iván Mordisco, como los presuntos responsables de la carnicería. Estas fuentes explican que los grupos armados han recurrido a actos de terrorismo indiscriminado en medio de su desesperación y presión ante las duras maniobras de inteligencia y combate que el Ejército Nacional ha implementado con éxito en esta zona geográfica del país.

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Saldo Humano y Daños Materiales

El balance preliminar de la emergencia humanitaria muestra la crueldad del ataque, que incluyó la muerte de una bebé de apenas dos meses de edad, además de otras tres víctimas fatales civiles, sumándose a los por lo menos 17 heridos que requirieron atención médica inmediata. Las explosiones de los cilindros cargados con material bélico causaron estragos extensos, dejando afectadas cerca de 170 viviendas en la localidad y deteriorando severamente la infraestructura del hospital municipal, un lugar clave de salud que se convirtió en uno de los centros con mayores daños colaterales durante las detonaciones nocturnas.

Refuerzo Operativo y Tecnología

En respuesta inmediata a la magnitud de los hechos, el Ejército Nacional ha ordenado el despliegue táctico de dos pelotones adicionales para reforzar la seguridad y aumentar la presencia de la Fuerza Pública en el área afectada, garantizando la protección de los civiles supervivientes. Este dispositivo terrestre se complementará con el apoyo aéreo estratégico mediante helicópteros Black Hawk, mientras que los sistemas de vigilancia incluyen el uso constante de drones y otras tecnologías de punta para monitorear los movimientos de los grupos armados y asegurar la estabilidad de la zona en las próximas horas.

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Condena del Comandante General

El comandante de las Fuerzas Militares, general Erick Rodríguez, emitió un comunicado oficial rechazando contundentemente lo sucedido, lamentando especialmente la pérdida de vidas inocentes y calificando el acto como una barbarie que demuestra el absoluto desprecio de los criminales por la vida y la dignidad humana. El alto militar subrayó que estos hechos constituyen una grave vulneración de los derechos humanos y pueden configurar infracciones al Derecho Internacional Humanitario, reiterando que la prioridad irrenunciable de las instituciones es la protección de la población civil y el fin de la violencia criminal.

Próximos Pasos Judiciales y Militares

El general Erick Rodríguez anunció formalmente que se intensificará el despliegue operacional del Ejército y se fortalecerá la acción conjunta, coordinada e interinstitucional entre todas las ramas castrenses para proteger a la población, identificar a los responsables materiales e intelectuales y contribuir a que respondan ante la justicia por sus actos. El mensaje a las organizaciones armadas ilegales fue claro: las Fuerzas Militares no se intimidan, no retroceden y no permitirán que la violencia criminal doblegue a las comunidades, reafirmando su determinación firme en el cumplimiento de la misión constitucional de garantizar la seguridad de todos los colombianos en el territorio nacional.