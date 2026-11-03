Atentado en Planadas: Volqueta Explosiva Deja 4 Muertos y Daños Masivos en Tolima

Una volqueta cargada con explosivos impactó el hospital y viviendas en Planadas, Tolima. El ataque dejó cuatro muertos, 17 heridos y graves daños al centro asistencial local en un operativo fallido contra la base militar.

La noche del domingo a las 9:30 p. m. quedó marcada por una serie de detonaciones que sacudieron el barrio Aeropuerto de Planadas, ubicado en el departamento del Tolima. Este incidente de alta gravedad resultó en cuatro fallecidos y diecisiete personas heridas tras el impacto de una volqueta cargada con artefactos explosivos. La infraestructura local sufrió devastación significativa, afectando especialmente el sector urbano del municipio y obligando a una respuesta humanitaria inmediata.

Hipótesis del Ataque a la Base Militar

La investigación preliminar indica que el objetivo principal de los autores materiales era la base militar del Batallón de Infantería N.° 17 General Domingo Caicedo, unidad que forma parte de la Sexta Brigada del Ejército Nacional. Sin embargo, la operación derivó en una tragedia civil cuando una volqueta, aparentemente trasladada desde el municipio de Ataco hasta Planadas y preparada con múltiples cilindros bomba, detonó de manera anticipada. Esta falla en el timing del ataque provocó que la onda expansiva se dirigiera hacia las construcciones cercanas en lugar de impactar las instalaciones militares, extendiendo el daño a la población inocente.

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Victimas Identificadas y Perfil de las Víctimas

Entre las víctimas fatales se encuentran Juliana Olaya y Joseph Sánchez, madre de la bebé de dos meses de edad que también pereció en la explosión. Juliana Olaya era una estudiante de Medicina Veterinaria con una destacada trayectoria deportiva; comenzó su formación en las canchas de fútbol regionales y llegó a representar al Tolima en competencias departamentales y nacionales, convirtiéndose en un referente para los jóvenes deportistas de la región. La pérdida de estas vidas resalta el impacto devastador del evento en la comunidad local y en sus familias.

Destrucción del Hospital y Colapso Asistencial

El Hospital Centro de Planadas sufrió daños catastróficos, con una afectación estimada en aproximadamente el 80% de su infraestructura física. Uno de los artefactos explosivos impactó directamente el sector de la farmacia del centro asistencial, provocando un incendio que obligó a la evacuación urgente de los pacientes que permanecían internados. Este golpe fue particularmente crítico dado que el hospital funcionaba de manera provisional mientras se avanzaba en la construcción de una nueva sede, lo que redujo drásticamente la capacidad de atención médica en un momento de máxima necesidad.

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Respuesta Humanitaria y Testimonios de Testigos

Ante la colapsada infraestructura hospitalaria, las autoridades dispusieron medidas de emergencia para atender a los heridos. Se habilitó el colegio Domingo Savio como punto de atención provisional y se trasladó a varios pacientes a centros asistenciales en Ibagué, alojando a otros en una caseta comunal. José Perdomo, residente del barrio Jardín, relató a los medios que los artefactos cayeron sobre viviendas, destruyendo hogares y dejando a sus ocupantes con lesiones graves. Además, señaló la ausencia de señal telefónica como un obstáculo crítico para solicitar auxilio rápido durante el ataque.

Atribución Política y Investigaciones Pendientes

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, atribuyó preliminarmente la autoría intelectual y logística a las disidencias de las Farc, identificando al Frente Gerónimo Galeano como la estructura con presencia en la zona. El alcalde de Planadas, Juan Camilo Hueje, confirmó que aún existen artefactos sin activar en el sector, requiriendo la intervención de técnicos antiexplosivos. También se reporta el uso de drones cargados con explosivos durante el ataque, cuyo rastro y procedencia son parte de los elementos que las autoridades deben esclarecer para evitar futuros incidentes en el departamento.