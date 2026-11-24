El presidente De la Espriella aseguró que no hay fallecidos por el atentado contra la Gobernación del Meta en Villavicencio. Juró perseguir a los responsables y la gobernadora Rafaela Cortés recorrió la zona afectada.

El presidente Abelardo De la Espriella confirmó oficialmente que el atentado con explosivos perpetrado contra la Gobernación del Meta en Villavicencio no dejó víctimas mortales. Durante su intervención, el mandatario declaró que los responsables pagarán por cada gota de sangre derramada y prometió desplegar toda la capacidad del Estado para desarticular a las organizaciones implicadas.

Precisión de datos y alcance del daño

Hasta el momento, no se registran fallecidos ni heridos graves como consecuencia directa de la explosión. Los daños se han limitado estrictamente a propiedades y bienes inmuebles en la vía que comunica la capital Bogotá con Villavicencio. El gobierno central enfatizó que la violencia no quedará impune y que se mantendrá una vigilancia estricta sobre las estructuras narcoterroristas responsables del acto.

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Compromiso del Gobierno Nacional con la justicia

El presidente De la Espriella reiteró su firme resolución de perseguir a los autores intelectuales y ejecutores del ataque. Aseguró que las autoridades identificarán, perseguirán y capturarán a quienes planearon el atentado, advirtiendo que responderán por cada negocio e inmueble dañados. Este compromiso busca garantizar que la seguridad ciudadana se restablezca rápidamente en la región.

Rol de la gobernadora en la respuesta inmediata

La gobernadora de Meta, Rafaela Cortés, recorrió personalmente la zona afectada poco después de los hechos. Durante su visita, habló directamente con las personas afectadas por la explosión y confirmó la gravedad de los daños materiales. Su presencia busca transmitir calma y mostrar la disponibilidad de la administración departamental para asistir a los ciudadanos impactados.

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Contexto temporal y confirmaciones oficiales

El atentado ocurrió menos de una hora y media antes de las 9:46 p. m. del día de los hechos. En ese entonces, el presidente ya había confirmado la noticia y asegurado que su gobierno actuaría con firmeza. Ocho días después de la explosión, las evaluaciones preliminares continúan centradas en la identificación de los autores y en la reparación de las infraestructuras dañadas.

Impacto regional y próximos pasos legales

La región de Villavicencio permanece bajo alta vigilancia mientras las fuerzas de seguridad avanzan en las investigaciones. Las autoridades locales y nacionales trabajan en coordinación para asegurar que ningún responsable escapa a la justicia. Este caso marca un punto de inflexión en la lucha contra la violencia armada en el Meta.

El estado colombiano reafirma su compromiso con la estabilidad democrática y la protección de las instituciones públicas. La respuesta inmediata del gobierno demuestra su capacidad para gestionar crisis y mantener el orden público en zonas de alta complejidad social y territorial.