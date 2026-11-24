Tras el ataque a la Gobernación del Meta en Villavicencio, el presidente Abelardo de la Espriella coordina respuesta y ofrece 150 millones por información clave.

El presidente Abelardo de la Espriella ha mantenido comunicaciones directas con los mandatarios locales para coordinar una respuesta inmediata ante el atentado terrorista ocurrido contra la Gobernación del Meta en Villavicencio. El hecho violento dejó un balance de 23 personas heridas, quienes fueron trasladadas de emergencia a centros asistenciales que se encuentran actualmente en aislamiento total para concentrar sus recursos exclusivamente en la atención médica de los lesionados. No se han reportado víctimas fatales hasta el momento, una situación que ha sido enfatizada como un alivio por las autoridades durante las primeras horas de la crisis.

Coordinación gubernamental y visita oficial

La gobernadora Rafaela Cortés hizo público el audio de la llamada telefónica que sostuvo con el jefe de Estado cerca de la medianoche del lunes, revelando los detalles de la comunicación estratégica. En este diálogo, Abelardo de la Espriella expresó su gratitud afirmando que agradecía a Dios porque, en medio de una andanada calificada de miserable, no se registraron muertes. La gobernadora respondió con alivio pero con dolor, señalando que aunque no hubo víctimas graves inicialmente, la situación es profundamente difícil para la población. El presidente anunció su viaje inminente a Villavicencio, donde se reunirá con las autoridades para articular acciones contundentes antes de trasladarse posteriormente a San José del Guaviare.

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Hipótesis sobre las disidencias armadas

Las primeras investigaciones apuntan directamente hacia una posible retaliación por parte de alias Antonio Medina, cabecilla de los frentes 28 y 39 de las disidencias del bloque Amazonas, quien es considerado responsable principal del ataque. Se está analizando intensamente si este acto fue una respuesta de las disidencias de Iván Mordisco tras la operación militar realizada durante el fin de semana. Dichas operaciones de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional incluyeron un bombardeo en la zona rural de Mapiripán, en el suroriente del Meta, como parte del bombardeo número 11 ordenado por el Gobierno de De la Espriella.

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Bajas militares y estructura criminal

El mandatario informó recientemente que como resultado de esa operación bélica fueron dados de baja cinco personas, entre las que se destacaba alias Churco, señalado como el cabecilla de la estructura 44 Antonio Ricaurte. Las autoridades nacionales advirtieron que los grupos armados ilegales están asustados debido al ritmo y la intensidad con los que se les está combatiendo, una táctica que podría estar motivando ataques de venganza contra instituciones gubernamentales. Esta coyuntura exige una unidad de mando para devolver la tranquilidad a la región, tal como lo subrayó el alcalde Alexander Baquero en sus redes sociales tras conversar con el presidente.

Recompensa estatal y consecuencias futuras

Para acelerar la captura de los responsables, las autoridades anunciaron una recompensa de hasta 150 millones de pesos por información que permita identificar y aprehender a los terroristas involucrados. Abelardo de la Espriella utilizó la plataforma X para advertir a los narcoterroristas que responderán por cada gota de sangre derramada y por los negocios e inmuebles destruidos durante el atentado. El gobierno asegura que desplegará toda la capacidad del Estado para perseguir, desarticular y dar de baja estas organizaciones criminales, reafirmando que este ataque no quedará impune y que el departamento del Meta no será abandonado en su lucha contra la violencia.