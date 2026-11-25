Un ataque terrorista dañó torres energéticas en Nariño el 24 de noviembre. El gobierno declara emergencia mientras se investiga la falla en el Sistema Interconectado Nacional.

El sur de Colombia experimentó un colapso generalizado del suministro eléctrico durante la noche del martes 24 de noviembre. Esta interrupción masiva del servicio se originó tras una detonación que destruyó dos torres de energía en el sector El Remolino, ubicado en el municipio de Tamaniego, departamento de Nariño.

Confirmacion del atentado y activacion de emergencia

La Presidencia de la Republica confirmo esa misma noche que el incidente constituye un atentado terrorista diseñado para interferir directamente en el funcionamiento del Sistema Interconectado Nacional. Ante esta situacion critica, el presidente Abelardo De La Espriella ordeno la implementacion inmediata de un plan especial enfocado en la proteccion de la infraestructura energetica del pais.

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Las labores destinadas a normalizar el servicio de energia en las zonas damnificadas se iniciaron con urgencia. El objetivo prioritario es restaurar la red afectada lo antes posible para mitigar el impacto en la vida cotidiana de los ciudadanos de las regiones vulnerables.

Detalles tecnicos de la falla en la infraestructura

Las Centrales Electricas de Nariño detallaron en un comunicado que, hacia las seis de la tarde, se registraron fallas simultaneas en los dos circuitos que conectan la subestacion de energia San Bernardino en el departamento del Cauca con la subestacion Jamondino en Pasto.

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Esta infraestructura especifica representa la principal via de conexion de Nariño con el Sistema Interconectado Nacional, lo que explica la magnitud del blackout. La destruccion de estos elementos clave isolo a varias regiones de la red principal de distribucion electrica.

Respuesta de las autoridades regionales y afectaciones

El gobernador del departamento de Putumayo, Jhon Gabriel Molina, confirmo el apagón masivo y la afectacion en distintos departamentos a primeras horas. Senaló que se reporto una falla sobre el anillo sur del pais que dejo sin energia al sur de Cauca, Nariño, Putumayo, sur del Huila y Caquetá.

Las autoridades locales se mantuvieron atentas a los reportes del centro nacional de despacho con la esperanza de recibir informacion precisa sobre la causa exacta que mantenía a estas regiones sin servicio de energia electrica durante las horas siguientes al incidente.

Situacion economica y social en el sur del pais

La interrupcion del servicio pone de manifiesto la vulnerabilidad de la infraestructura en regiones estrategicas para la economia nacional. Los habitantes de Nariño y Putumayo enfrentan no solo la falta de luz, sino las dificultades logísticas para la restauracion de los suministros basicos en zonas de dificil acceso.

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El gobierno nacional ha enfatizado la necesidad de fortalecer la seguridad en los puntos criticos de la red electrica. Se espera que las medidas de proteccion implementadas por el presidente Abelardo De La Espriella sean eficaces para evitar nuevos ataques similares en el futuro cercano.