Atentado Terrorista Contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

Un vehículo cargado de explosivos fue detonado frente al cantón militar Pichincha en Cali, sin causar víctimas mortales hasta el momento. Las autoridades investigan el incidente y han reforzado la seguridad en la zona.

Un grave atentado terrorista sacudió la ciudad de Cali en la mañana del viernes, específicamente contra el cantón militar Pichincha, sede de la Tercera Brigada del Ejército Nacional .

El ataque se perpetró mediante la detonación de un vehículo cargado con explosivos, estacionado justo frente a las instalaciones militares. La explosión generó una situación de alta tensión y movilización de las autoridades, quienes inmediatamente activaron los protocolos de seguridad para atender la emergencia y establecer las circunstancias del hecho.

El Ejército Nacional informó que unidades especializadas en explosivos, con el apoyo de aeronaves no tripuladas, se encuentran realizando las verificaciones técnicas necesarias para determinar el tipo de explosivo utilizado, el alcance de los daños y las posibles motivaciones detrás de este acto terrorista. Se ha confirmado que, afortunadamente, hasta el momento no se han reportado afectaciones al personal militar ni a la población civil, aunque la detonación causó alarma y temor en el sector.

Además de la explosión principal, se conoció que dos cilindros fueron lanzados al interior del batallón, sin embargo, estos no llegaron a detonar. La Personería de Cali ha condenado enérgicamente el atentado, calificándolo como una grave amenaza a la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía. La entidad ha expresado su solidaridad con la Fuerza Pública y ha hecho un llamado urgente a las autoridades competentes para que se identifiquen y capturen a los responsables de este acto de violencia.

Se enfatizó que ningún acto de violencia puede ser justificado y que la defensa de la vida, la paz y la seguridad de los caleños debe ser una prioridad absoluta. La Personería de Cali también resaltó la necesidad de unidad, institucionalidad y acciones firmes que garanticen la tranquilidad de todos los habitantes de la ciudad.

El vehículo utilizado para lanzar los cilindros se incendió durante el incidente, lo que evidencia la gravedad de la situación y el alto riesgo al que estuvo expuesta la comunidad. Las autoridades están investigando a fondo para determinar la identidad de los perpetradores y esclarecer las circunstancias que llevaron a cabo este ataque.

El director de la Policía Nacional, General William Oswaldo Rincón, se unió al rechazo generalizado del atentado, expresando su categórica condena a los actos que ponen en riesgo la vida de la ciudadanía y la Fuerza Pública. El General Rincón aseguró que no permitirán que el terror se apodere de los ciudadanos y reafirmó el compromiso de la Policía Nacional de garantizar la seguridad en colaboración con las Fuerzas Militares.

La investigación se centra en determinar si el atentado está relacionado con grupos armados ilegales que operan en la región o si se trata de un acto aislado. Las autoridades han reforzado la seguridad en los alrededores del cantón militar Pichincha y en otras zonas estratégicas de la ciudad para prevenir posibles nuevos ataques. Se ha establecido un cordón de seguridad para facilitar las labores de investigación y garantizar la seguridad de la población.

La comunidad caleña ha expresado su consternación y rechazo ante este acto de violencia, manifestando su solidaridad con las Fuerzas Militares y su apoyo a las autoridades en la búsqueda de los responsables. Se espera que las investigaciones arrojen resultados pronto y que los culpables sean llevados ante la justicia para que respondan por sus actos.

Este atentado representa un desafío para la seguridad de Cali y pone de manifiesto la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención y control para proteger a la ciudadanía de la violencia y el terrorismo. La Tercera División del Ejército, a través de su cuenta en la red social X, ha mantenido informada a la opinión pública sobre el desarrollo de la situación, asegurando que se están tomando todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la unidad militar y de la población civil.

Se ha solicitado la colaboración de la comunidad para proporcionar información que pueda ayudar a esclarecer los hechos y capturar a los responsables. La situación en Cali sigue siendo tensa, pero las autoridades están trabajando arduamente para restablecer la normalidad y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos





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