Atentado terrorista contra peaje en Yotoco, Valle del Cauca

Un artefacto explosivo dañó infraestructura en el peaje de Mediacanoa. Cinco ataques a vías se registran bajo el mandato de Abelardo de la Espriella.

Una explosión provocada por un artefacto incendiario afectó la madrugada del miércoles al puesto de control vehicular ubicado en el municipio de Yotoco, departamento del Valle del Cauca. El incidente ocurrió específicamente a las 3:45 horas en la instalación conocida como Peaje de Mediacanoa, marcando un nuevo episodio en la escalada de violencia dirigida contra la infraestructura vial del país. Las autoridades locales confirmaron que los responsables del ataque fueron dos individuos que huyeron del lugar mientras se desplazaban sobre una motocicleta.

Daños materiales y ausencia de víctimas fatales

Según los informes preliminares emitidos por las entidades encargadas del orden público, el estallido no dejó personas heridas o fallecidas en el momento de los hechos. No obstante, la fuerza del impacto causó deterioros significativos en la estructura física del peaje. Los daños se concentraron principalmente en las barandas de paso destinadas a los dos carriles de circulación y en el techo del edificio principal, lo que obliga a realizar reparaciones urgentes para restablecer la operatividad normal del sitio.

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Cinco atentados durante gestión de gobernador

Este evento representa el quinto ataque terrorista documentado contra peajes en las carreteras colombianas desde que Abelardo de la Espriella asumió su cargo. La serie de incidentes incluye la destrucción mediante bomba de la infraestructura en construcción del nuevo peaje Mondomo, situado en la vía Popayán-Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca, ocurrido la madrugada del 8 de agosto. Adicionalmente, el peaje El Mango en El Bordo sufrió dos agresiones en menos de un mes, incluyendo un carrobomba el 12 de octubre y una motocicletabomba el 31 de octubre que dejó cinco lesionados.

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Atribuciones a disidencias y grupos armados

Los hechos han sido atribuidos principalmente al Estado Mayor Central (EMC), la disidencia de las Farc liderada por Néstor Gregorio Vera Fernández, conocido como Iván Mordisco. En casos específicos como el atentado del 23 de octubre en el peaje San Pedro, Casanare, donde un hombre dejó un carrobomba antes de escapar con un cómplice, las sospechas recaen sobre el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Una cámara de vigilancia capturó al responsable dejando el artefacto segundos antes de la explosión que causó cuatro heridos en esa ocasión.

Impacto económico y perturbación comercial

Fuentes militares indican que estas acciones violentas alteran gravemente la recolección de recursos necesarios para el mantenimiento de la infraestructura vial nacional. Más allá del perjuicio financiero directo, estos ataques perturban la libertad de movimiento en las carreteras, afectando negativamente el flujo de pasajeros y el intercambio comercial entre las diversas comunidades. La inseguridad generada por estos sucesos obliga a implementar medidas adicionales de seguridad en los puntos de cobro para proteger tanto al personal operativo como a los usuarios de la vía.