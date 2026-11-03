Atentado terrorista en Algeciras deja patrullero Castaño López muerto

Un atentado con motocicleta cargada de explosivos en Algeciras, Huila, mató al patrullero Castaño López e hirió a seis personas más.

El Ministerio de Defensa de Colombia ha identificado formalmente a la víctima mortal del ataque terrorista ocurrido en el municipio de Algeciras, situado en el departamento del Huila. La identidad del uniformado de la Policía Nacional, quien perdió la vida durante el incidente, ha sido confirmada oficialmente por la entidad militar y gubernamental. Según los reportes preliminares, el agente se desempeñaba como patrullero de la institución al momento de sufrir el ataque violento. Este suceso se registró cuando el personal de seguridad cumplía con sus funciones rutinarias de control en la zona afectada.

Detonación de motocicleta en zona rosa

El ataque se ejecutó mediante la detonación de una motocicleta cargada con material explosivo. El artefacto estalló justo cuando los agentes de la policía adelantaban labores de control en el sector. La explosión generó daños significativos y dejó un saldo trágico de víctimas tanto entre los miembros de la seguridad como entre civiles presentes en la zona. El lugar del incidente se ubica en la conocida zona rosa de Algeciras, un área que ha sido objetivo de este tipo de acciones criminales.

Also read Atentado con motobomba deja heridos en celebración de Halloween en Algeciras, Huila

Victimas civiles y heridas en el sector

Además de la fatalidad del patrullero, el atentado dejó varias personas heridas en el sector. Según los reportes oficiales del Ministerio de Defensa, la explosión causó lesiones graves a dos integrantes de la Policía Nacional. Asimismo, cuatro ciudadanos civiles resultaron heridos en el incidente, lo que evidencia el impacto directo sobre la población local. La violencia del artefacto afectó a múltiples personas que se encontraban cerca del punto de detonación.

Condolencias y mantenimiento de operaciones

Uno de los uniformados heridos fue trasladado de urgencia a Neiva para recibir atención médica especializada. Tras confirmarse la identidad de la víctima fallecida, el Ministerio de Defensa condenó los hechos sucedidos en Algeciras. La cartera afirmó que mantendrán las operaciones militares y policiales activas para dar con los responsables del ataque. Las acciones continúan ininterrumpidamente para presentar a los autores intelectuales y ejecutores del crimen.

Advertisement

El organismo extendió sus condolencias a la familia y compañeros del patrullero Castaño López. También expresó deseos de recuperación rápida para los dos policías y cuatro ciudadanos lesionados en el ataque. La entidad reafirmó su compromiso con la seguridad de la población y la búsqueda de justicia por las víctimas. Las investigaciones judiciales están en curso para esclarecer todos los detalles del atentado.

Condena del Procurador Gregorio Eljach

Por su parte, el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, condenó y rechazó con contundencia el atentado terrorista. La entidad exigió a las autoridades actuar con la máxima celeridad para capturar a los responsables. Eljach destacó la necesidad de garantizar la seguridad de la población en el norte del Huila. Manifestó que el terrorismo no puede seguir intimidando a los colombianos ni interrumpiendo su vida diaria.

La muerte del patrullero Castaño López y las lesiones causadas a los uniformados y civiles forman parte de las investigaciones judiciales en curso. La sociedad civil y las autoridades están a la espera de nuevos avances en la investigación. Se espera que los responsables sean presentados ante la justicia para enfrentar las consecuencias legales de sus actos. Este evento ha generado preocupación y solidaridad nacional por la violencia en la región.