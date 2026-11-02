Atentado terrorista en Planadas destruye hospital y deja cuatro muertos

El Frente Gerónimo Galeano de las disidencias de las FARC detonó una volqueta en Planadas, Tolima. El ataque causó cuatro muertes y dañó gravemente el hospital municipal.

Un devastador atentado terrorista ocurrido en el municipio de Planadas, departamento del Tolima, ha dejado un saldo trágico que incluye cuatro personas fallecidas y aproximadamente quince heridas. Entre las víctimas mortales se encuentra una bebé de dos meses de edad, lo que subraya el carácter civil y la vulnerabilidad de la población afectada por esta acción violenta.

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, confirmó oficialmente ante la prensa que el ataque fue perpetrado por el frente Gerónimo Galeano, una estructura perteneciente a las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Este grupo armado mantiene una presencia activa y una escalada de violencia en la región sur del departamento, siendo identificado como el responsable directo de este acto criminal.

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Mecanismo del ataque y falla en los cálculos

El mecanismo del ataque consistió en la utilización de un vehículo tipo volqueta cargado con explosivos y cilindros bomba. La unidad fue trasladada desde el municipio de Ataco hacia Planadas con el objetivo específico de atacar la base militar instalada en la zona. Sin embargo, una falla crítica en los cálculos de los terroristas provocó que el vehículo detonara prematuramente en una zona residencial del barrio Aeropuerto, muy cerca del centro asistencial.

Esta desviación en la trayectoria del ataque tuvo consecuencias catastróficas para la infraestructura local. La onda expansiva destruyó en un ochenta por ciento la estructura del Hospital Municipal de Planadas, dejándolo completamente fuera de servicio. Además, la fuerza de la explosión afectó viviendas particulares en un radio de tres cuadras a la redonda, causando daños materiales significativos en la comunidad civil.

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Posiciones oficiales y alerta de seguridad

Las autoridades departamentales han emitido una advertencia clara sobre la continuidad de la amenaza terrorista. La mandataria indicaron que, aunque el ataque estaba dirigido contra la fuerza pública, la falla operativa resultó en un daño colateral severo a civiles. Se ha solicitado de forma insistente al Gobierno Nacional un refuerzo militar urgente para frenar la escalada violenta en la región y proteger a la población.

La alerta se mantiene activa no solo en Planadas, sino también en municipios vecinos como Chaparral, Rioblanco y Ataco. Este contexto de inseguridad se ve exacerbado por la reciente arremetida del frente Gerónimo Galeano, quien también ha sido señalado por el secuestro y asesinato posterior de cinco personas en Ataco, demostrando una operativa criminal cada vez más agresiva.

Impacto en la salud y respuesta humanitaria

El colapso total del hospital municipal ha generado una crisis sanitaria inmediata. Cuatro de los heridos con lesiones graves tuvieron que ser trasladados de urgencia hacia el municipio de Ataco para recibir atención especializada. Para atender a los demás afectados, la administración municipal y los cuerpos de socorro acondicionaron un espacio de atención primaria provisional en las instalaciones del colegio principal del pueblo.

Para coordinar la respuesta ante esta crisis, se adelantará un consejo extraordinario de seguridad en Planadas en las próximas horas. El objetivo principal es la instalación urgente de un hospital de campaña para restablecer los servicios de salud, evaluar los daños materiales de las familias que perdieron sus hogares y canalizar la entrega de ayuda humanitaria a las víctimas directas del atentado.