Atentados con explosivos en Neiva y Pipiral durante puente de noviembre de 2026

Triple ataque terrorista sacude Neiva y Pipiral en el puente de noviembre de 2026. Autoridades investigan los hechos que causaron daños en peajes sin víctimas fatales.

El país fue escenario de una escalada de violencia terrorista durante el segundo puente festivo de noviembre de 2026. Tres ataques con explosivos afectaron corredores viales clave en los departamentos del Huila y Meta. La madrugada de este domingo 15 de noviembre dejó un saldo de daños materiales y severo temor social.

Ataques en peajes del Huila y Meta

La serie de incidentes comenzó con un vehículo cargado de explosivos que detonó en el peaje de Aipe, a la salida de Neiva. El hecho ocurrió alrededor de las 12:40 de la madrugada, cuando un hombre abandonó el carro e huyó en una motocicleta. La fuerza de la explosión fue intensa y se sintió en la capital huilense.

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Posteriormente, se registró un segundo atentado en el peaje Pipiral. Este sector se ubica en el kilómetro 72 de la vía que comunica Villavicencio con Bogotá. Dos hombres detonaron el artefacto en sentido Villavicencio-Bogotá y lograron escapar antes de que llegaran las autoridades.

El tercer incidente ocurrió en el peaje Los Cauchos. Otro carro bomba fue abandonado a la 1:09 de la madrugada en uno de los carriles. Un hombre dejó el vehículo y huyó en una motocicleta conducida por un acompañante. Por fortuna, este artefacto no detonó y las autoridades procedieron a su desactivación.

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Posibles alertas previas y consecuencias

Habitantes de las zonas afectadas reportaron haber recibido un mensaje de WhatsApp advirtiendo sobre los ataques. Este aviso anticipado se encuentra bajo investigación oficial. Las autoridades consideran que la información podría tener origen terrorista o ser parte de operaciones de intimidación.

El cierre de los peajes generó grandes congestiones viales. Las autoridades habilitaron la antigua calzada mediante un sistema Bypass para mantener la movilidad. El Instituto de Transportes y Tránsito del Huila solicitó extremar precauciones y usar rutas alternas.

Respuesta institucional y protocolo de seguridad

El Instituto de Transportes y Tránsito del Huila emitió un comunicado oficial. La entidad instó a los actores viales a evitar los sectores reportados. Se solicitó acatar estrictamente las instrucciones de las autoridades durante la crisis.

Las investigaciones sobre los autores intelectuales continúan activas. Las autoridades esperan esclarecer los vínculos entre los atentados. La zona permanece acordonada para preservar las pruebas forenses en cada uno de los puntos de impacto.