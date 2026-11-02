Atentados con explosivos en Tolima, Huila y Cauca dejan muertos y heridos

Explosiones en Planadas, Algeciras y Balboa el 1 de noviembre causaron víctimas mortales. El Ejército investiga a la estructura residual Carlos Patiño.

Dos ataques con explosivos de gran magnitud tuvieron lugar durante la noche del domingo 1 de noviembre en los departamentos colombianos de Tolima y Cauca. Estos hechos violentos marcaron un fin de semana complejo para la seguridad en la región, generando un alto impacto humano y material en las comunidades locales.

El primer incidente ocurrió en el municipio de Planadas, Tolima, donde una volqueta cargada con explosivos fue detonada en inmediaciones del barrio Aeropuerto y una base militar. La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, confirmó que el atentado dejó cuatro personas muertas, incluyendo una bebé de dos meses, y 17 heridos graves.

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Detonaciones en Planadas y Huila

Paralelamente en Algeciras, Huila, se activó una motocicleta bomba frente al establecimiento Las Palmitas en la zona urbana. Este ataque específico dejó muerto al patrullero Julián Esmith Castaño López y dejó heridos a dos policías y cuatro civiles más. La violencia se centró en objetivos de seguridad y puntos de reunión civil.

El segundo hecho mayor se presentó en Balboa, Cauca, donde otra motocicleta cargada con explosivos fue activada cerca del hospital municipal. La detonación ocasionó daños significativos en la infraestructura del centro asistencial, así como en viviendas y establecimientos comerciales cercanos a la zona de impacto.

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Identificación de presuntos responsables

Sobre el atentado en Balboa, el Ejército Nacional señaló, con base en información preliminar, a integrantes de la estructura residual Carlos Patiño, al servicio de alias Iván Mordisco, como presuntos responsables. La institución rechazó el ataque por el riesgo que representó para los pacientes, el personal médico y los habitantes del sector.

La Quinta División del Ejército también rechazó el atentado en Planadas y señaló que el hecho constituye una vulneración de los derechos humanos. Esta declaración enfatiza cómo la violencia armada pone en riesgo la vida, la integridad y la seguridad de la población civil inocente.

Despliegue militar y investigaciones

En ese municipio, las tropas de la Sexta Brigada permanecen desplegadas para adelantar operaciones militares. Su presencia busca proteger a los habitantes e identificar a los responsables de los ataques ocurridos en el departamento.

Entretanto, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los cuatro atentados registrados durante el fin de semana. La coordinación entre los departamentos de Tolima, Huila y Cauca es vital para desarticular las redes armadas ilegales responsables de estos crímenes.