Ataques con carros bomba y drones en Villavicencio y Cúcuta dejan heridos y daños. El Gobierno atribuye la violencia a disidencias y anuncia nuevas medidas de seguridad.

Dos ataques simultáneos contra capitales departamentales en Colombia evidenciaron la incapacidad actual del Estado para contener la escalada violenta liderada por grupos ilegales. Villavicencio y Cúcuta sufrieron daños severos el lunes 24 de noviembre, marcando un punto crítico en la seguridad nacional bajo el mandato del presidente Abelardo De La Espriella.

El Carro Bomba Destruye Infraestructura en Villavicencio

Un carro bomba cargado con 500 kilogramos de explosivos impactó el centro de Villavicencio hacia las 9:00 de la noche del lunes 24 de noviembre. La detonación, descrita por testigos como un evento que hizo vibrar el corazón de la ciudad, destruyó el 60 % de las instalaciones de la Gobernación de Meta. Además, causó daños significativos en la Catedral, la Lotería del Meta, el Banco de la República y más de 85 inmuebles adicionales en el área circundante.

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La Secretaría de Salud del Meta confirmó que 24 personas resultaron heridas en el atentado, incluyendo a cinco vigilantes y una menor de nueve años. La reacción ciudadana fue inmediata, con habitantes saliendo a observar los escombros y vidrios rotos cerca de la Plaza Los Libertadores mientras la Policía desplegaba capacidades operativas para evacuar y rescatar a los damnificados.

Ataque con Drones Afecta Cúcuta en la Mismas Horas

En la madrugada del mismo lunes 24 de noviembre, Cúcuta se convirtió en la primera ciudad capital afectada por ataques con drones en esta escalada. Dos artefactos cargados con explosivos fueron lanzados contra el Comando de Policía de Norte de Santander, provocando la afectación de tres civiles entre los que se encontraba un bebé de 18 meses.

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Estos hechos ocurrieron en un lapso inferior a 24 horas, consolidándose como la segunda vez que una ciudad capital es blanco directo en lo que va del gobierno del presidente Abelardo De La Espriella. La coordinación temporal de estos ataques refuerza la percepción de una estrategia coordinada por las disidencias para desafiar el control territorial.

Presidencia Atribuye Atentados a Disidencias de Iván Mordisco

El presidente Abelardo De La Espriella, acompañado del ministro de Defensa Jorge Eduardo Mora y la gobernadora de Meta Rafaela Cortes, viajó a Villavicencio para presidir un consejo de seguridad. La autoridad atribuyó directamente el atentado a las disidencias del grupo liderado por el alias Iván Mordisco, identificando a Ómar Pardo Galeano, alias Antonio Medina, como el presunto artífice.

Inteligencia Militar señaló que Antonio Medina, jefe de la subestructura Martín Villa, habría ordenado el ataque. Se determinó que el vehículo utilizado fue hurtado el 12 de marzo en Puerto Gaitán (Meta) por integrantes de dicha estructura, vinculando el crimen con antecedentes operativos previos de la banda.

Alerta de Mano Dura y Nuevas Medidas de Seguridad

La Defensoría del Pueblo y diversos sectores coincidieron en que la política de mano dura no está logrando recuperar el control territorial. Ante esta realidad, el Gobierno anunció el blindaje de ciudades mediante áreas de protección urbana y bloques operacionales, reforzando la inteligencia y la prevención antiexplosivos con apoyo internacional.

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El mandatario detalló que se cerrarán los corredores de movilidad desde Puerto Gaitán, Mapiripán, y el sur del Meta y Guaviare hacia Villavicencio mediante áreas de recuperación. La Alcaldía de Villavicencio impuso restricciones estrictas, prohibiendo el uso de drones, el transporte de líquidos inflamables y escombros hasta las 4:00 de la tarde del 24 de noviembre.

Recompensa y Consecuencias para la Población Civil

Como parte de las estrategias de contención, la Alcaldía y la Gobernación ofrecieron una recompensa de hasta COP 150 millones por información que permita identificar a los responsables. La violencia generó un impacto profundo en la población, evidenciando los riesgos para los civiles en medio de la escalada violenta que inició con el carro bomba en el peaje de Pipiral el 15 de noviembre.