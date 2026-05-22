Atentados y violencia en Perú: Lima y Piura sufren desde hace años

En Perú, Lima y Piura siguen luchando contra una ola de violencia en las ciudades y, de paso, el asesinato de autoridades locales ha sido suyas en lo corrido de 2026.

El mandatario sostuvo que el video fue sacado de contexto y correspondió a un evento privado en el que no había peligros. A través de redes sociales, se viralizó en las últimas horas un video protagonizado por el alcalde de Santiago de Surco, Carlos Bruce, en el que utilizó una pistola de electrochoques.

En el material audiovisual, se evidencia que el mandatario le disparó a uno de sus asesores, quien terminó neutralizado en el suelo. Este hecho causó eco y el alcalde se pronunció, afirmando que las imágenes difundidas corresponden a un extracto editado y fuera de contexto de una dinámica realizada en un ambiente privado y de confianza. Se trata de una simulación que no presentó afectaciones ni riesgos.

Esta particular situación se dio en medio de un preocupante ambiente violento en la política peruana. El jueves 21 de mayo, siete sicarios asesinaron a Víctor Febre, alcalde de un distrito de la región de Piura; norte de Perú. Los delincuentes lo sorprendieron cuando se dirigía hacia su despacho después de almorzar y, sin mediar palabra, desenfundaron las pistolas y emprendieron la huida a toda velocidad.

El territorio de Piura está ubicado en la frontera con Ecuador y es una de las regiones más afectadas por las extorsiones, sicariato y fortalecimiento de las bandas locales. El asesinato de Febre es el tercero que ocurre contra una autoridad municipal en lo corrido de 2026. La preocupante situación no es solo de este año.

Solamente en 2025, fueron asesinados dos funcionarios de La Libertad, zona que limita con el Pacífico, y una trabajadora de Chicama fue víctima de homicidio a pocas horas de Navidad. Esta violencia ha ido de la mano con la crisis política que se vive en la Presidencia. En la última década, hemos tenido ocho mandatarios





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