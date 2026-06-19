Aterciopelados llevan su gira 'Pipa de la Paz - 30 años' a la Zona Fan del Mundial en Guadalajara

La banda colombiana Aterciopelados ofrecerá un concierto gratuito en el auditorio Benito Juárez de Guadalajara, como parte de los eventos culturales de la FIFA durante el Mundial 2026. La presentación se enmarca en su tour de aniversario del álbum 'La Pipa de la Paz', con el que revisitan sus clásicos y preparan un show especial en Bogotá.

La banda colombiana Aterciopelados , liderada por Andrea Echeverri y Héctor Buitrago, se presentará el 20 de junio en el concierto Vibra Jalisco, dentro de la Zona Fan del Mundial de Fútbol en Guadalajara , México.

Este evento, de acceso gratuito, forma parte del programa cultural paralelo organizado por la FIFA durante el Mundial de Fútbol 2026. La actuación tendrá lugar en el auditorio Benito Juárez y corresponde a su gira 'La Pipa de la Paz - 30 Años', con la que conmemoran tres décadas de su álbum emblemático que les valió una nominación al Grammy anglo.

En entrevista con EL TIEMPO, la banda destacó la importancia de revisitar ese trabajo, describiendo el proceso de ensayo como un ejercicio de redescubrimiento y actualización de canciones que reflejan su esencia atrevida en armonías y estructuras. El repertorio incluirá clásicos como 'Bolero Falaz', 'Florecita Rockera', 'Maligno', 'El Estuche', 'Baracunatana', 'Cosita Seria', 'Luz Azul', 'Sortilegio' y 'Rompecabezas', además de su último sencillo 'Te Juro Que No', una colaboración con Enrique Bunbury.

Tras su paso por México, la gira continuará por Chicago (EE. UU. ), Nicaragua y Costa Rica, mientras preparan un concierto especial en el Movistar Arena de Bogotá en octubre para celebrar el lanzamiento físico del disco y su primer show en ese recinto. La participación de Aterciopelados en este contexto mundialista subraya el papel de la música como vehículo de expresión cultural en eventos deportivos de talla global, integrando la identidad latinoamericana en un escenario internacional





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