Atlanta pierde 5.100 empleos en construcción por operativos migratorios

La AGC calcula que el área metropolitana de Atlanta perdió unos 5.100 empleos en construcción entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026, en medio de operativos migratorios.

El contratista venezolano Leo Cárdenas, residente en Dunwoody, Georgia, perdió a todos los trabajadores de su pequeño negocio durante los últimos meses. La mayoría, incluido su padrastro, regresó a sus países de origen, algunos tras ser deportados y otros por decisión propia, en medio de la ofensiva migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Cárdenas es padre de una bebé y tiene estatus legal en el país. Ahora reorganiza su actividad para seguir trabajando sin empleados y teme convertirse en objetivo de los agentes migratorios. Vendió su camioneta blanca de trabajo, un vehículo que, según su testimonio, ha llamado la atención durante los operativos.

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Según el relato que recogió la agencia EFE, el caso de Cárdenas refleja las dificultades de otros contratistas que no encuentran personal para sus obras. El empresario afirmó que la situación es insostenible.

Atlanta encabeza la pérdida de empleos en construcción

La Asociación de Contratistas Generales de Estados Unidos (AGC) calculó que el área metropolitana de Atlanta perdió aproximadamente 5.100 empleos en construcción entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026, la mayor reducción entre las zonas metropolitanas del país.

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Un análisis de la AGC publicado el 28 de octubre de 2026 encontró que 118 de las 360 áreas metropolitanas estudiadas perdieron empleos en construcción en ese mismo periodo. Atlanta encabezó la lista, con aproximadamente 5.100 puestos de trabajo menos.

La falta de mano de obra no se limita a las personas deportadas o que decidieron abandonar Estados Unidos. Algunos trabajadores con estatus migratorio legal e incluso ciudadanos estadounidenses están dejando de asistir a sus empleos por temor a exponerse o poner en riesgo a sus familias.

Gabriela Matute describe el temor en la comunidad hispana

Gabriela Matute, directora ejecutiva de la Asociación Hispana de Constructores de Georgia (GHCA), afirmó que la escasez de trabajadores se traduce en mayores costos y plazos más largos en las obras.

Matute explicó que el impacto es real y se refleja en los tiempos y costos de los proyectos. Según la AGC, la falta de trabajadores es hoy la principal causa de retrasos en la obra.

Matute aclaró que la escasez de personal es un problema cíclico que no comenzó con las actuales operaciones migratorias. Sin embargo, reconoció que la incertidumbre ha extendido la preocupación entre la comunidad hispana, y que la construcción no es la excepción.

Sobre el papel de los inmigrantes, Matute señaló que durante décadas la construcción ha sido la puerta de entrada para generaciones de inmigrantes hispanos. Según indicó, muchos empresarios que hoy generan empleo en Georgia empezaron exactamente así, aprendiendo un oficio y con años de esfuerzo.

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Encuesta de la AGC revela cifras de empresas afectadas

Una encuesta de la AGC y del Centro Nacional para la Educación e Investigación en Construcción (NCCER), presentada el 3 de septiembre de 2026, consultó a 1.830 compañías. El 29 % había experimentado alguna consecuencia directa o indirecta de las operaciones migratorias durante los seis meses anteriores.

El 12 % de las empresas indicó que algunos empleados renunciaron o dejaron de asistir al trabajo por operativos migratorios o rumores sobre posibles intervenciones. El 16 % reportó pérdidas de trabajadores entre sus subcontratistas, y el 6 % señaló que agentes migratorios visitaron alguna obra u otra instalación relacionada con sus actividades.

Los porcentajes pueden coincidir en una misma compañía, por lo que no deben sumarse. El impacto varía según la región: en el sur del país, el 42 % de las empresas reportó afectaciones; en el noreste, el 37 %; en el oeste, el 22 %, y en el medio oeste, el 17 %.

La falta de personal también se evidencia en las vacantes. El 87 % de las compañías consultadas tenía puestos disponibles para trabajadores de obra y el 82 % buscaba empleados para cargos asalariados. Entre las que tenían vacantes de construcción, el 88 % consideró que cubrirlas era igual o más difícil que un año antes.

A las dificultades migratorias se suman el aumento de los costos de los materiales, las tasas de interés y la incertidumbre política. Según la AGC, estos factores también frenan el inicio de nuevos proyectos, mientras el 42 % de las empresas reportó retrasos por falta de trabajadores propios o de sus subcontratistas.