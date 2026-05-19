Atlas Intel: Abelardo ya ganó el pulso a Paloma y estará en segunda vuelta

Andrei Roman, CEO de Atlas Intel, descartó categóricamente que la senadora Paloma Valencia pueda superar a Abelardo de la Espriella en la carrera presidencial, respaldándose en su último sondeo donde De la Espriella duplica en intención de voto a Valencia.

CEO de Atlas Intel explica por qué Abelardo ya le ganó el pulso a Paloma y estará en segunda vuelta El CEO de Atlas Intel aseguró que las elecciones ya están definidas y todo quedará entre Abelardo e Iván Cepeda .

Durante una reciente entrevista, Andrei Roman descartó categóricamente que la senadora Paloma Valencia pueda superar a Abelardo de la Espriella en la carrera presidencial, respaldándose en su último sondeo donde De la Espriella (32,9 %) duplica en intención de voto a Valencia (16,7 %) para disputar una eventual segunda vuelta contra el actual líder, Iván Cepeda (37,6 %). El panorama político de cara a las elecciones presidenciales sigue ajustándose, y las encuestas juegan un papel clave en la percepción pública de los candidatos.

En una reciente entrevista con la periodista María Isabel Rueda para el diario El Tiempo, el CEO de la encuestadora Atlas Intel, Andrei Roman, fue tajante al descartar cualquier posibilidad de que la senadora Paloma Valencia logre superar a Abelardo de la Espriella en la carrera por llegar a la segunda vuelta. Mucho más atrás aparecen figuras como Sergio Fajardo (4,9 %) y Claudia López (3,5 %).

Además de analizar el pulso electoral, el CEO de Atlas Intel aprovechó el espacio para referirse a la polémica generada por las nuevas exigencias y normativas impuestas a las firmas encuestadoras por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE). El optimismo de Roman frente a sus proyecciones se basa en el más reciente tracking de Atlas Intel publicado por la revista Semana.

Según este estudio, Abelardo de la Espriella se ha consolidado como el principal candidato de la oposición con una intención de voto del 32,9 %, logrando prácticamente duplicar a Paloma Valencia, quien se ubica con el 16,7 %). Ambos candidatos se encuentran en la puja por alcanzar al puntero de la contienda, Iván Cepeda, quien según esta misma medición lidera la primera vuelta con el 37,6 % de los apoyos





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