Atlético Bucaramanga confirma la partida de Israel Alba y busca rescindir contratos de otros jugadores. El lateral derecho manizalita Israel Alba no continuará en el club y el equipo busca llegar a un acuerdo para rescindir los contratos de más jugadores, entre ellos Luis Vásquez, Aldair Gúbriel y Freddy Hinestroza.

Atlético Bucaramanga planea la próxima temporada y en las ltimas horas se filtró el nombre del tercer jugador que sale del club. Aunque el club todavía no lo oficializa, ha trascendido que el lateral derecho Israel Alba no continuará en el Atlético Bucaramanga .

El mismo futbolista, en sus redes sociales, también dio pistas de su partida, al postear una imagen de la sede de la institucin, con el texto: “gracias”. El periodista Javier Mantilla, de Extra Tiempo, a su vez segnó: “El lateral derecho manizalita Israel Alba firmó su desvinculación con Atlético Bucaramanga. El defensor, que llegó al equipo en junio de 2025, tan solo participó en 8 juegos en este semestre (3 de titular y 5 suplente). Quedó en deuda grande”.

De esta manera, la lista de los jugadores que no siguen en el club bóo para el siguiente semestre se eleva a tres, teniendo en cuenta que previamente se confirmó la partida de Jéfferson Mena y Faber Gil. También se conocó que la institucin busca llegar a un acuerdo para rescindir los contratos de más jugadores, entre ellos Luis Vásquez, Aldair Gúbriel y Freddy Hinestroza.

La llegada de Alba generó expectativa, debido a que cumplí con una destacada actuación en su anterior equipo, el Deportivo Pasto. Sin embargo, el futbolista no pudo rendir con la camiseta del elenco santandereano, donde se lesionó y despus nunca consiguió ganarse un espacio como titular. El cuadro “leopardo” cumplí con la peor temporada de los ltimos tres años, al quedar eliminado de todo: Copa Sudamericana, Liga y Copa BetPlay.

Atlético Bucaramanga tendrá todo acordado para la contratación del entrenador Pablo Peirano. Desde el 8 de abril de 2026 está sin entrenador en propiedad y en las próximas horas es probable que sea oficializado el uruguayo Pablo Peirano como nuevo timonel. La tarea para el director técnico no será sencilla, debido a que debe levantar el rendimiento de varios futbolistas y conformar la nómina que disputará el siguiente torneo.

Justamente, acertar en la contratación será determinante, teniendo en cuenta que en los ltimos torneos el porcentaje de acierto con los fichajes fue bastante bajo, al punto de que todavía Luciano Pons ha reunido los argumentos para considerarse refuerzo. Isabel por dos, escribir, la “bici” y el fótbol, mis inyecciones de vida. Editor de deportes de Vanguardia, mi casa desde 2010, y ganador de cuatro premios Departamentales Luis Enrique Figueroa Rey: 2012, 2019, 2021 y 2025





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