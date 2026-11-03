Atlético Bucaramanga empata 1-1 ante Nacional en Liga BetPlay II-2026

Atlético Bucaramanga remonta y empata 1-1 contra Atlético Nacional en la jornada 17 de la Liga BetPlay II-2026 tras penal de Luciano Pons.

El Atlético Bucaramanga logró un valioso empate 1-1 contra el Atlético Nacional en el estadio Américo Montanini durante la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2026. Este resultado consolidó la participación de ambos equipos en la siguiente fase del campeonato, asegurando su permanencia en la competencia tras una jornada intensa.

Primer tiempo con penal de Edwin Cardona

El equipo visitante abrió el marcador con gran rapidez, aprovechando apenas seis minutos de juego. El árbitro Jhon Ospina sancionó un penal tras detectar una mano de Nilson Castrillón dentro del área. Edwin Cardona transformó la falta en gol con una ejecución potente que superó la defensa de Cristopher Fiermarín, estableciendo el 1-0 inicial.

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La situación obligó al conjunto santandereano a ajustar su estrategia inmediatamente. Bucaramanga intentó reaccionar mediante la creación de juego dirigida por Fabián Sambueza y apoyándose en las jugadas por las bandas. Mientras tanto, Nacional buscaba explotar los espacios libres para ampliar su ventaja.

Sacrificio de Franco Armani

La figura clave para preservar la ventaja verdolaga durante la primera etapa fue el portero uruguayo Cristopher Fiermarín. Sus intervenciones críticas permitieron a su equipo mantener la diferencia hasta el descanso. Además, Nacional enfrentó contratiempos físicos con la sustitución de Castrillón por Aldair Gutiérrez y la posterior baja de Fabry Castro, reemplazado por Aldair Zárate.

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Empate logrado por Luciano Pons

La igualdad se confirmó en el minuto 75 tras una nueva decisión del árbitro Jhon Ospina. Richard Ríos cometió una infracción dentro del área sobre Fabián Sambueza, quien fue clave en la reacción local. Luciano Pons asumió la responsabilidad del penal, engañó a Franco Armani con seguridad y decretó el 1-1 final.

Presión final y próximos compromisos

En los minutos finales, el Atlético Bucaramanga no se conformó con el punto y siguió presionando por la victoria, mientras el Atlético Nacional defendía su posición. La intensidad del duelo culminó con ambos equipos dividiendo los puntos. El Leopardo jugará en Montería ante Jaguares el próximo domingo a las 4:10 p.m., y Nacional enfrentará al Pereira el sábado 7 de noviembre después de las 6:10 de la tarde.