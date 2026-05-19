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Atlético Bucaramanga enfrentará a Boca Juniors en la cuarta fecha de la Copa BetPlay

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Atlético Bucaramanga enfrentará a Boca Juniors en la cuarta fecha de la Copa BetPlay
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📆5/19/2026 6:37 PM
📰vanguardiacom
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El partido se desarrollara este miércoles y la intensidad y la emoción se pondran en alto.

Atlético Bucaramanga encamina la cuarta fecha de la Copa BetPlay al enfrentamiento con Boca Juniors . El partido se desarrollara este miércoles 20 de mayo a partir de las 7:00 p.m. en el estadio Américo Montanini de la 'Ciudad Bonita'.

El equipo vallecaucano, entre tanto, suma cuatro puntos producto de una victoria 3-0 a domicilio ante Real Santander, una igualdad 1-1 en casa contra Alianza y una caída 5-1 de local ante Deportivo Cali. Esta sera la ltima presentacin para Boca en la fase 1A de la Copa BetPlay, mientras que a Bucaramanga le queda pendiente el cotejo de visitante frente al Alianza.

En la lnea defensiva se perfilan el juvenil Emmanuel Valencia, Carlos Romaña, José García y Carlos de las Salas

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