El Atlético Bucaramanga solicita a la DIMAYOR la divulgación de los audios del VAR tras perder 4-1 ante Millonarios, argumentando una grave omisión en la expulsión de un rival.

El club Atlético Bucaramanga ha intensificado su disputa pública con el cuerpo arbitral de la Liga Betplay al exigir oficialmente la liberación de las grabaciones de audio del Video Assistant Referee ( VAR). Esta solicitud surge inmediatamente después de una derrota contundente por 4-1 ante Millonarios, correspondiente a la segunda jornada de los cuadrangulares finales del torneo en curso. La directiva santandereana busca esclarecer un momento clave del encuentro que consideran determinantepara el resultado final.

La controversia sobre la falta a Leonardo Flores

El conflicto central gira en torno a una jugada en la que el equipo de Bucaramanga solicitó la expulsión directa de Mateo García. Los representantes del Atlético Bucaramanga argumentan que el jugador rival cometió una falta severa sobre su futbolista Leonardo Flores. Consideran que el árbitro central, Ferney Ossa, originario del departamento de Antioquia, actuó de manera incorrecta al no tomar las medidas disciplinarias máximas previstas por el reglamento. La dirigencia califica esta omisión como un error grave que afectó la integridad del juego y la posibilidad de obtener una victoria justa en el estadio.

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Análisis de la decisión del árbitro Ferney Ossa

En su comunicado oficial, la administración del Atlético Bucaramanga detalló su postura técnica sobre la intervención del árbitro Ferney Ossa. El texto indica que, tras revisar detenidamente las imágenes, consideran preocupante que, pese a la evidencia visual, el juez central haya aplicado la ley de ventaja y se limitara a mostrar una tarjeta amarilla. Sostienen que la gravedad de la infracción y el peligro que implicó para la seguridad física de Leonardo Flores requerían una revisión en campo, según las recomendaciones habituales del VAR. Adicionalmente, aseguran que las Reglas de Juego y la evidencia disponible apuntaban claramente hacia una posible expulsión del jugador del equipo contrario.

Presión institucional sobre la DIMAYOR y la FCF

La escuadra dirigida por el entrenador uruguayo Pablo Peirano ha formalizado una petición conjunta dirigida a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), a su Comisión Arbitral y a la División Mayor del Fútbol Colombiano (DIMAYOR). La solicitud específica es que se hagan públicos los audios del VAR correspondientes a dicha acción controversial. El objetivo declarado por el club es esclarecer las razones exactas por las cuales el árbitro central Ferney Ossa no fue convocado para revisar la jugada. Asimismo, buscan conocer los argumentos y criterios técnicos que sustentaron la decisión final adoptada durante el partido, garantizando así transparencia en el proceso.

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Un precedente marcado por Atlético Nacional

Esta no es la primera reclamación oficial contra el arbitraje en la actualidad deportiva colombiana. Recientemente, Atlético Nacional estableció un precedente al emitir un comunicado tras la primera jornada de los cuadrangulares finales. En ese caso, el equipo de Medellín se sintió perjudicado por una polémica expulsión de su volante Andrés Felipe Marín. Ante esa situación, la DIMAYOR optó por publicar los audios del VAR para dar cuenta de la gestión. El Atlético Bucaramanga se ampara en esta misma expectativa de transparencia, argumentando que la divulgación de información es necesaria para mantener la credibilidad del torneo.

Impacto en el contexto del fútbol profesional

Estas acciones reflejan un clima de insatisfacción creciente respecto a la gestión arbitral en los cuadrangulares finales. La exigencia de los santandereanos se suma a otras posturas, como la satisfacción expresada previamente por el Deportivo Independiente Medellín respecto a la designación de Carlos Betancur en el Clásico Paisa del 25 de noviembre. La situación pone bajo escrutinio la capacidad de la DIMAYOR para manejar las controversias técnicas y garantizar la equidad competitiva. El resultado de esta solicitud determinará si se consolida un estándar de transparencia para los próximos duelos de la Liga Betplay.