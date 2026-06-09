Atlético Bucaramanga inicia pretemporada bajo el mando de Pablo Peirano

El equipo uruguayo se presentó en la sede campestre del colegio San Pedro Claver para realizar el primer entrenamiento y la presentación oficial con el nuevo cuerpo técnico.

El Atlético Bucaramanga inició la pretemporada de cara a la Liga BetPlay II de 2026 bajo el mando de Pablo Peirano . El equipo uruguayo se presentó en la sede campestre del colegio San Pedro Claver para realizar el primer entrenamiento y la presentación oficial con el nuevo cuerpo técnico.

Por ahora, el club no oficializa la llegada de refuerzos, aunque está en esa tarea para darle un salto de calidad a la institución. Durante esta semana se tiene proyectado realizar los respectivos exámenes médicos de rigor al grupo de jugadores y también los trabajos de campo se cumplirán en la sede campestre del colegio San Pedro Claver.

De la campaña pasada, en la que no llenó las expectativas en la Liga BetPlay, la Copa Sudamericana y la Copa BetPlay, salieron tres jugadores: el capitán Jéfferson Mena, el extremo Faber Gil y el lateral derecho Israel Alba. Este primer entrenamiento se desarrolló a puertas cerradas; sin embargo, integrantes de la barra la Fortaleza Leoparda Sur dialogaron con algunos jugadores.

El reto de cara al segundo semestre es bastante alto: clasificar a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay y buscar un lugar en competencia internacional para el 2027. En cuanto a la contratación de jugadores, el nombre que se ha filtrado y todo parece indicar está cerca de arreglar contrato con el equipo es el de Ómar Albornoz, quien se desempeña como extremo y en la última temporada actuó para el Cúcuta Deportivo





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