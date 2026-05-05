Atlético Bucaramanga: Planificación para el Segundo Semestre y Posibles Bajas en el Plantel

El Atlético Bucaramanga inicia la conformación de su equipo para la Liga BetPlay II de 2026, con la búsqueda de un nuevo entrenador y la posible salida de jugadores clave como Jéfferson Mena y Faber Gil.

Concluida la participación del Atlético Bucaramanga en la Liga BetPlay I de 2026, la institución se encuentra inmersa en un proceso de reestructuración y planificación para el segundo semestre del año.

La directiva, tras la salida de Leonel Álvarez el pasado 8 de abril, se enfoca primordialmente en la búsqueda y selección del nuevo director técnico que liderará el equipo en los próximos desafíos. Paralelamente, se están evaluando las posibles salidas de jugadores, con el objetivo de optimizar la plantilla y fortalecerla de cara a la segunda fase de la temporada.

La información que ha circulado en diversos medios deportivos apunta a la posible partida de dos figuras importantes del equipo: el defensor central y capitán Jéfferson Mena, y el extremo Faber Gil. Ambos jugadores finalizan sus contratos con el club, y las fuentes consultadas indican una alta probabilidad de que no renueven su vínculo con la institución.

La decisión respecto a su futuro se tomará en los próximos días, considerando las necesidades del nuevo entrenador y la estrategia general del club para la conformación del plantel. Jéfferson Mena se ha consolidado como un referente indiscutible en la defensa del Atlético Bucaramanga, desempeñando un papel crucial en la consecución del título del primer semestre de 2024.

Su liderazgo, tanto dentro como fuera del campo, ha sido fundamental para el equipo en las últimas temporadas, y su posible salida representaría una baja significativa en la línea defensiva. Sin embargo, la directiva considera que es necesario evaluar todas las opciones y tomar decisiones que beneficien al proyecto deportivo a largo plazo.

Por otro lado, el caso de Faber Gil es diferente. A pesar de la expectativa generada por su llegada, el extremo no ha logrado rendir al nivel esperado durante el último año. Su desempeño ha sido inconsistente, y no ha podido consolidarse como una pieza clave en el ataque del equipo. En consecuencia, la directiva considera que su salida podría ser beneficiosa para ambas partes, permitiendo al jugador buscar nuevas oportunidades y al club incorporar un extremo con mayor potencial.

La decisión final sobre su futuro dependerá de la evaluación del nuevo entrenador y de las ofertas que pueda recibir el jugador. La directiva del Atlético Bucaramanga ha establecido como prioridad la definición del nuevo entrenador antes de tomar decisiones definitivas sobre la conformación de la nómina para la Liga BetPlay II de 2026. Se busca un técnico con experiencia, capacidad de liderazgo y una visión clara del juego que se quiere implementar en el equipo.

Una vez que se haya seleccionado al nuevo entrenador, se le consultará su opinión sobre los jugadores que deben permanecer y los que deben ser liberados. Esta estrategia permitirá al club contar con un cuerpo técnico sólido y una plantilla de jugadores que se adapten a su estilo de juego.

Además de las posibles salidas de Mena y Gil, la directiva está considerando la posibilidad de incorporar nuevos jugadores en diferentes posiciones. Sin embargo, para poder realizar estos fichajes, es necesario llegar a un acuerdo con los jugadores que se consideren prescindibles, teniendo en cuenta que la mayoría de la plantilla cuenta con contrato vigente.

Los próximos días serán cruciales para la conformación del cuerpo técnico y el plantel de jugadores que asumirán el reto en la Liga BetPlay II de 2026. Mientras tanto, el equipo continúa trabajando bajo la dirección interina de Wilberth Perea, preparándose para el compromiso de este jueves 7 de mayo contra Real Santander en la Copa BetPlay, a partir de las 8:00 p.m. en el estadio Américo Montanini.

La Copa BetPlay representa una oportunidad importante para el equipo de seguir compitiendo y ganando experiencia, mientras se define el futuro del club





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