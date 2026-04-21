Atlético Bucaramanga se juega el todo por el todo ante Jaguares por un cupo a los ocho

Tras la derrota contra Nacional, el Atlético Bucaramanga se prepara para una final anticipada ante Jaguares de Córdoba, buscando sumar tres puntos vitales que lo mantengan vivo en la lucha por la clasificación a los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026.

El Atlético Bucaramanga ha decidido dejar atrás la amarga derrota sufrida en su reciente visita al Atlético Nacional en Medellín, donde cayó por 2-0 tras los tantos de Andrés Román y Marlos Moreno. El equipo santandereano es plenamente consciente de que el margen de error se ha agotado por completo en esta etapa definitiva de la Liga BetPlay I 2026.

Bajo las órdenes de su cuerpo técnico, el plantel leopardo ha comenzado una preparación intensiva enfocada exclusivamente en el próximo duelo en casa, el cual se perfila como un compromiso de vida o muerte para sus aspiraciones de avanzar a los cuadrangulares semifinales. Este sábado 25 de abril, el estadio Américo Montanini se vestirá de gala para recibir al Jaguares de Córdoba a partir de las 2:00 de la tarde, en un enfrentamiento que promete ser decisivo para la estabilidad del equipo en la tabla de posiciones. Actualmente, el conjunto auriverde se ubica en la décima posición de la clasificación general con 22 puntos acumulados, situándose a solo una unidad de distancia de los codiciados ocho primeros lugares. Sin embargo, la situación es compleja, ya que el equipo ya no depende exclusivamente de sus propios resultados para asegurar la clasificación, lo que genera una presión añadida sobre los jugadores y el estratega. Es imperativo que el Bucaramanga obtenga la victoria frente a su afición, pues cualquier desenlace distinto a la victoria podría significar el fin de sus esperanzas para este semestre. La directiva y el cuerpo técnico han hecho un llamado a la calma y a la concentración, mientras analizan de cerca el rendimiento de rivales directos como Independiente Santa Fe, Deportivo Cali, Millonarios y Águilas Doradas, con quienes mantiene una lucha directa por cupos en la siguiente instancia, apoyándose momentáneamente en una diferencia de gol que los favorece en el desempate. Por su parte, el rival de turno, Jaguares de Córdoba, llega a la ciudad de Bucaramanga con la intención de limpiar su imagen tras la dolorosa caída en casa por 2-3 ante el Deportivo Pasto. Aunque el cuadro felino se encuentra en la parte baja de la tabla con apenas 14 puntos y ya no cuenta con opciones matemáticas de clasificar, su intención es cerrar el torneo con dignidad y sumar unidades que le permitan escalar posiciones para mejorar su promedio. Esta condición de equipo sin presión podría convertir a Jaguares en un oponente sumamente peligroso para el Bucaramanga. El equipo local necesita recuperar urgentemente la efectividad ofensiva que faltó contra Nacional, donde la creación de juego fue constante pero la definición fue deficiente. Históricamente, el duelo ha sido cerrado; el año pasado, el equipo de la ciudad de los parques logró una victoria mínima de 1-0 con tanto de Jéfferson Mena, seguido de un empate sin goles en el segundo semestre. La plantilla entiende que la posibilidad de alcanzar la segunda estrella en su historia pasa estrictamente por los tres puntos de este sábado, por lo que se espera un despliegue táctico agresivo desde el pitazo inicial en el Américo Montanini, buscando dominar el encuentro ante una hinchada que no dejará de alentar en este momento crucial del campeonato colombiano





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