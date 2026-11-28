Luciano Pons empató para el Atlético Bucaramanga ante el Deportivo Cali en la tercera fecha. El partido finalizó 1-1 en Palmaseca dentro de las semifinales de la Liga BetPlay II 2026.

El Atlético Bucaramanga y el Deportivo Cali disputaron un encuentro intenso el domingo, finalizando con un empate 1-1 en el estadio de Palmaseca. Este resultado corresponde a la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II de 2026, donde ambos conjuntos necesitaban puntos para seguir en la lucha por el cupo a la final.

Chaverra abre el marcador al minuto 13

El Deportivo Cali mostró mayor autoridad desde el inicio y logró la apertura del marcador al minuto 13. Leyser Chaverra convirtió el gol aprovechando un tiro de esquina, ejecutando un remate de cabeza contra el suelo que superó al portero Cristopher Fiermarín. Este tanto permitió al equipo azucarero asumir el control del juego y aumentar su presencia ofensiva.

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Con la ventaja en el marcador, el conjunto local presionó para ampliar la diferencia. Chaverra estuvo cerca de marcar un segundo gol al minuto 27, fallando un remate tras un rebote. El portero Fiermarín también tuvo que realizar una defensa crucial al minuto 38, bloqueando un centro con su rostro para evitar otro gol en contra.

Sambueza lesionado y cambios tácticos en Bucaramanga

El Atlético Bucaramanga enfrentó complicaciones físicas tempranas en el partido. Al minuto 19, el volante Fabián Sambueza tuvo que abandonar el terreno de juego debido a dificultades físicas. Su salida forzada obligó al equipo santandereano a realizar un cambio, dando la entrada a Fredy Salazar para intentar mantener la estructura del equipo.

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A pesar de la baja de Sambueza, el delantero Emerson Batalla intentó asumir un rol más protagónico en la ofensa. El argentino Fabry, quien regresaba a la titularidad después de un periodo sin jugar, también buscó generar peligro. Sin embargo, la falta de conexiones efectivas dificultó la capacidad ofensiva del Leopardo durante la primera mitad.

Luciano Pons iguala el partido al minuto 52

El segundo tiempo trajo un cambio de dinamismo con la actuación decisiva de Luciano Pons. Al minuto 52, el goleador del campeonato logró el empate al 1-1 dentro del área rival. La jugada generó controversia momentánea con el marcador, pero finalmente la anotación fue reconocida, permitiendo al delantero argentino devolver la tranquilidad a su equipo.

Tras el empate, el partido se tornó más equilibrado y disputado en el mediocampo. El Deportivo Cali intentó recuperar la delantera mientras el Bucaramanga buscaba espacios para contraatacar. La pelota parada también se convirtió en un factor importante para ambas escuadras durante los minutos restantes.

Impacto en la tabla de posiciones y próxima fecha

El resultado dejó a ambos equipos con dos puntos después de disputar tres partidos en la fase de cuadrangulares. En la tabla del Grupo B, América de Cali y Millonarios lideran con cuatro puntos, mientras que Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga compiten por el tercer y cuarto puesto con la misma cifra de puntos.

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El Atlético Bucaramanga tendrá su próxima oportunidad de sumar puntos este martes 1 de diciembre. El equipo dirigido por Pablo Peirano jugará de local ante el Deportivo Cali en el estadio Américo Montanini de Bucaramanga. El encuentro está programado para las 6:20 de la tarde y será clave para definir la clasificación.