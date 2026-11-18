El Atlético Mineiro enfrenta al Boca Juniors en la final de la Copa Sudamericana, buscando su primer título tras dos subcampeonatos consecutivos.

El Atlético Mineiro se preparará para disputar una tercera final continental consecutiva, enfrentando al Boca Juniors este sábado en Barranquilla, Colombia. Esta definición corresponde a la Copa Sudamericana, donde la hinchada del Galo espera que la tercera vez sea la vencida para consagrar su primer título en esta competición.

El equipo de Belo Horizonte, capital del estado brasileño de Minas Gerais, ha experimentado recientes desventuras en instancias decisivas. El club perdió la definición de la Copa Libertadores en 2024 y nuevamente cayó en la final de la Sudamericana en 2025. A pesar de estas derrotas, la trayectoria del club es considerada histórica en Brasil, con elogios específicos hacia su consistencia en las fases finales.

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Resistencia en fases eliminatorias y mérito técnico

El entrenador argentino Eduardo Domínguez, conocido como El barba, asumió el mando en febrero de un equipo sumido en una crisis de resultados que provocó la salida de su paisano Jorge Sampaoli. En menos de nueve meses, el club pelea por entrar al top 5 del Brasileirão y defiende su posibilidad de ganar un título continental. Domínguez ha demostrado un buen historial en enfrentamientos directos, acumulando cinco títulos durante su etapa previa al frente de Estudiantes de La Plata.

El análisis del periodista Tim Vickery destaca el mérito del técnico de 48 años al prescindir en mayo del veterano Hulk, una leyenda del club de 40 años. La falta de velocidad del delantero perjudicaba el esquema, por lo que Domínguez utilizó la autoridad de su cargo reciente para cambiar el plantel y ajustar la dinámica del equipo hacia un fútbol más efectivo.

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El impacto de Fred y la recuperación del mediocampista

Una de las decisiones clave fue la incorporación de Fred, exvolante del Manchester United, quien regresó al club donde se formó tras una larga carrera en Europa. El mediocampista zurdo, de 33 años, brindó dos asistencias decisivas en la dramática remontada contra Santos, aunque sufrió una lesión muscular en octubre que generó inestabilidad en el juego del Galo.

Fred ya ha recuperado su condición física y volvió a la cancha el fin de semana pasado, disputando 64 minutos en un partido del campeonato nacional. Su estado de forma es considerado fundamental para el equipo en esta instancia, ya que su regreso ha aportado libertad y creatividad al medio campo en las fases de eliminación directa.

Contexto financiero y ansiedad por la consagración

A pesar de la ilusión por la final, el Atlético Mineiro atraviesa un periodo de frustración para sus simpatizantes. Tras ganar el Brasileirão y la Copa de Brasil en 2021, la afición esperaba alcanzar los estándares de los gigantes Palmeiras y Flamengo. Sin embargo, el club enfrenta deudas vinculadas a la construcción de su estadio, lo que complica su estabilidad operativa.

Los dos subcampeonatos continentales recientes han sido amargos. En la Libertadores de 2024, perdieron ante Botafogo pese a jugar casi todo el partido con un jugador más. El año anterior cayeron en la final de la Sudamericana ante el Lanús argentino, un rival considerado más débil en papel. La ansiedad por el título es palpable, ya que el club busca dejar una impresión positiva y borrar las malas experiencias pasadas.