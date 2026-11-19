La final de la Copa Sudamericana 2025 entre Atlético Mineiro y Boca Juniors ofrece premios históricos. Conoce los detalles financieros y la trayectoria de ambos equipos.

La final de la edición 25 de la Copa Sudamericana, programada para este sábado en Barranquilla, enfrentará al Atlético Mineiro contra el Boca Juniors con un incentivo económico sin precedentes en la historia de la competición. La Confederación Sudamericana de Fútbol ha establecido un premio gordo de 10 millones de dólares para el equipo que se proclame campeón, mientras que el subcampeón se llevará 2,5 millones de dólares. Esta cifra marca un hito financiero que supera ampliamente las retribuciones de ediciones anteriores.

Regalías y estructura de premios de Conmebol

El valor económico de la victoria representa un récord absoluto para el torneo que fue creado el 28 de agosto de 2002. Se trata del segundo campeonato de clubes más importante de Sudamérica y considera heredero natural de competiciones que ya desaparecieron, como la Copa Conmebol, la Copa Mercosur y la Copa Merconorte. En esta temporada 2025, el monto para el ganador incluye 4,5 millones de dólares adicionales respecto a lo obtenido por Lanús al conquistar el torneo en Asunción en el año anterior.

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La recompensa para el segundo lugar también experimentó un incremento notable, pasando de los 2 millones de dólares establecidos en temporadas previas hasta alcanzar los 2,5 millones actuales. Para contextualizar la magnitud de esta inversión, la Confederación Sudamericana de Fútbol elevó el total de sus premios por la participación en esta competencia hasta una cifra global de 84,67 millones de dólares para esta campaña.

Desglose financiero y justificación oficial

Los clubes han recibido pagos escalonados por su progresión en el torneo, comenzando con 300.000 dólares por participar en la fase de grupos. A medida que avanzaron, obtuvieron 500.000 dólares al acceder a los playoffs, 600.000 dólares por los octavos de final, 700.000 dólares por los cuartos de final y 800.000 dólares por llegar a las semifinales. Además, se abonaron 125.000 dólares por mérito deportivo por cada victoria conseguida durante la fase de grupos.

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Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, justificó este crecimiento exponencial anual asegurando que transforma a los clubes en organizaciones más sólidas. El directivo destacó que estas inversiones permiten mejorar la infraestructura, aumentar la competitividad y la calidad de los espectáculos, atrayendo mayor audiencia y nuevos patrocinadores.

Trajectoria económica del Atlético Mineiro

El equipo brasileño, conocido como el Galo, llega a la final con una bolsa acumulada de más de 3,4 millones de dólares gracias a su desempeño en la Copa Sudamericana. El Atlético Mineiro ha competido desde la fase de grupos bajo la dirección técnica del argentino Eduardo Domínguez. Su historial en esta edición registra 12 partidos disputados, con un balance de 6 victorias, 2 empates y 4 derrotas.

Trajectoria económica del Boca Juniors

El club argentino, conocido como Xeneize, llega con un acumulado financiero superior de 6,28 millones de dólares. De esta suma, 3,68 millones provienen de su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores, mientras que 2,6 millones corresponden a su campaña actual en la Sudamericana. El equipo, dirigido por Rodolfo Arruabarrena, no obtuvo un buen desempeño inicial al caer en el Grupo D de la Libertadores.

Boca Juniors cerró la fase de grupos con 7 puntos, finalizando en la tercera posición por detrás de la Universidad Católica con 13 puntos y Cruzeiro con 11 puntos, pero por delante del Barcelona de Guayaquil con 3 puntos. Esta posición derivó en su descenso a la Sudamericana, donde inició su trayectoria en los playoffs desde entonces.

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Desde su llegada a la Sudamericana, el conjunto bonaerense jugó 8 partidos, consiguiendo 5 victorias, 2 derrotas y un empate, lo que explica el origen de sus ganancias hasta el momento. Además del dinero en efectivo, el ganador asegurará su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027, garantizando así la obtención de más beneficios millonarios por su rendimiento futuro.