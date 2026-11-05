Atlético Nacional asegura cupo Libertadores 2027 mientras el Medellín lucha por clasificar

Atlético Nacional tiene pie y medio para la Copa Libertadores 2027. El Medellín enfrenta un panorama complicado para asegurar su puesto internacional este año.

El panorama de las clasificaciones para los torneos internacionales de 2027 presenta una clara dualidad entre los dos grandes equipos de Antioquia. Atlético Nacional ha asegurado una posición muy sólida para disputar la Copa Libertadores, contando con opciones directas para el título de liga o mediante la tabla de reclasificación. Por el contrario, el Medellín se encuentra en una situación de incertidumbre que le obliga a cumplir una serie de condiciones exigentes para garantizar su participación en el continente.

Posición dominante de Atlético Nacional

Atlético Nacional cuenta con pie y medio para participar en el torneo más importante de Sudamérica. El equipo dirigido por Lucas González ya aseguró su presencia en los cuadrangulares semifinales del Clausura y lidera la Liga con 36 puntos. Esta posición le permite ser campeón en diciembre y obtener el cupo directo a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores.

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Incluso si no logra el título, los verdolagas son los principales candidatos para obtener uno de los dos cupos de la tabla de reclasificación. El Rey de Copas encabeza este listado con 91 puntos, lo que representa una ventaja significativa. Solo necesita cinco victorias restantes para superar el récord de puntos acumulado en un año, actualmente compartido con el Deportivo Cali.

Desde la creación de los torneos cortos en 2002, este rendimiento histórico destaca en el fútbol colombiano. El elenco vallecaucano alcanzó las 104 unidades en ese año de fundación de la estructura actual. En 2007, cuando fueron bicampeones, también llegaron al mismo puntaje acumulado durante una temporada completa. Su diferencia de 28 puntos sobre el tercero de la tabla, Santa Fe, garantiza su clasificación a la Copa Libertadores 2027.

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Competiciones internas y Copa BetPlay

Además de su rol en la liga, Nacional sigue vigente en la Copa BetPlay. El campeón de esta competición obtiene un cupo para la Copa Sudamericana del próximo año. En las semifinales, se enfrentará a Once Caldas el 10 de noviembre a las 8:30 p.m. en el partido de ida. Son considerados claros favoritos para conquistar este título por tercera vez consecutiva.

En la otra serie de las semifinales, América de Cali y el Internacional de Bogotá se medirán el mismo día en el estadio El Campín de Bogotá a las 6:30 p.m. De los posibles finalistas, solo el cuadro Inter se encuentra fuera de los siete primeros puestos de la reclasificación general. Esta posición complica ligeramente sus chances directas, aunque mantiene opciones indirectas mediante el triunfo en copa.

Desafío complejo para el Medellín

El Medellín enfrenta un escenario mucho más restrictivo para asegurar su lugar en un torneo internacional en 2027. El cuadro dirigido por Amaranto Perea ocupa la décima casilla de la reclasificación con 52 puntos. Esta cifra lo sitúa empatado con Bucaramanga y Millonarios, quienes ocupan los noveno y octavo puestos respectivamente. El cuadro rojo necesita un recorrido impecable para mantener sus sueños de competir en el exterior.

Para alcanzar la clasificación, el equipo debe ganar sus dos últimos encuentros de liga contra Fortaleza y Águilas Doradas. Este triunfo lo llevaría a 30 puntos, asegurando su cupo en las semifinales de la Liga del segundo semestre. El siguiente paso crítico es llegar a la final del Clausura y ganar el título. Solo así obtendría el segundo cupo directo para la fase de grupos de la Copa Libertadores.

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Escenarios indirectos y reclasificación

Existe un escenario hipotético que podría beneficiar al Medellín mediante cambios en la distribución de cupos. Si Nacional o América ganan la Copa Colombia y clasifican a la Libertadores, esto ampliaría los espacios para los clubes de la reclasificación. En este caso, los cupos para el segundo torneo en importancia podrían extenderse hasta el séptimo clasificado.

Actualmente, la estructura de clasificación asigna los cupos de la siguiente manera. Nacional, América y Junior tendrían acceso a la Copa Libertadores basándose en la posición actual de la tabla. Santa Fe ocuparía el cupo por reclasificación restante. Para la Copa Sudamericana, los espacios se distribuirían desde el cuarto puesto, el Deportivo Cali, hasta el séptimo, Once Caldas.

El Medellín, al estar fuera de los siete primeros, depende de factores externos para ingresar por la vía de la Sudamericana. Podría llegar a aprovechar un octavo puesto si alguno de los siete anteriores logra el título de Liga. Esta situación deja al equipo en una posición vulnerable que requiere resultados perfectos y eventos favorables en otras competiciones para lograr su objetivo internacional.