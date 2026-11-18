Atlético Nacional se clasificó a su novena final de la Copa BetPlay al golear 2-0 a Once Caldas en el primer tiempo con goles de Cabrera y James Rodríguez.

Atlético Nacional consolidó su presencia en la máxima instancia del torneo nacional al imponerse 2-0 a Once Caldas en el descanso. Este resultado favorable posiciona al club verde en la puerta de su novena final histórica en la Copa BetPlay. El equipo de Antioquia demostró superioridad técnica y contundencia ofensiva para asegurar una ventaja crítica antes del intervalor.

Goles rápidos definen primer tiempo

La ventaja del verdolaga llegó en los minutos finales de la primera mitad, fruto de una reacción ofensiva devastadora. Elías Cabrera, jugador argentino, abrió el marcador al minuto 36 tras recibir una excelente asistencia de Alfredo Morelos. Apenas dos minutos después, al minuto 38, James Rodríguez cerró la cuenta con un disparo certero tras un centro de Emanuel Benítez.

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Posiciones de los actores implicados

Atlético Nacional, dirigido por su cuerpo técnico en Antioquia, buscaba mantener el control del partido desde el inicio. Por su parte, Once Caldas enfrentó dificultades defensivas que le costaron dos goles en una fracción mínima de tiempo. Emanuel Benítez fue clave al desequilibrar a la zaga rival antes de la segunda anotación.

Impacto en la clasificación final

La victoria parcial permite a Nacional soñar con su novena participación en el partido decisivo del certamen. El equipo antioqueño debe ahora proteger la ventaja durante el segundo tiempo para sellar su boleto. La consistencia mostrada hasta el descanso sugiere un fuerte favoritismo hacia el conjunto verdolaga para lograr su objetivo final.

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Próximos pasos en el torneo

El partido continúa con Once Caldas intentando reducir la brecha y Nacional defendiendo su liderazgo. La clasificación está condicionada a que el equipo de Antioquia no sufra contragolpes en la segunda etapa. El resultado final definirá si Nacional alcanza la meta histórica de su novena final en la Copa BetPlay.

Detalle histórico de las anotaciones

El primer tanto de Elías Cabrera fue el detonante para la segunda jugada. La intervención de Alfredo Morelos y Emanuel Benítez fue decisiva para crear las ocasiones de gol. James Rodríguez capitalizó el espacio generado por Benítez para asegurar el 2-0 al descanso.