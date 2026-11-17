Atlético Nacional enfrenta a Once Caldas en la vuelta de la semifinal de la Copa BetPlay. James Rodríguez y Alfredo Morelos lideran el equipo ante su hinchada.

Atlético Nacional tiene una oportunidad crucial para acercarse a su primer objetivo deportivo del semestre actual: conquistar el trofeo de la Copa BetPlay. Este martes, desde el escenario del estadio Atanasio Girardot, el conjunto verde buscará superar al equipo de Once Caldas en el partido de vuelta de la semifinal. La meta es clara para la directiva y la afición: conseguir su clasificación a una nueva final del certamen nacional.

Resumen de la Serie Semifinal

La serie llega completamente abierta después del empate 1-1 registrado en la ciudad de Manizales durante el primer enfrentamiento. En aquel compromiso, el equipo dirigido por Lucas González no tuvo su mejor presentación táctica, pero encontró en James Rodríguez una alternativa clave para marcar diferencias y mantener viva la esperanza. El centrocampista cucuteño anotó un golazo que mantiene la ilusión verdolaga de avanzar a la siguiente instancia del torneo.

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Con el respaldo definitivo de su público local, Nacional intentará imponer sus condiciones de juego para resolver la clasificación durante los 90 minutos reglamentarios. El objetivo técnico es evitar tener que recurrir a la definición desde el punto de penalti, buscando cerrar el capítulo deportivo de manera directa y contundente ante las gradas del Atanasio Girardot.

La Formación Titular y Estrategia

Para buscar ese objetivo deportivo, el estratega Lucas González apostó por una formación con experiencia y alternativas ofensivas definidas. Franco Armani estará bajo los tres palos, demostrando su valía como el guardameta titular del elenco antioqueño. En la defensa, William Tesillo y Jorman Campuzano aportarán el liderazgo necesario en sus respectivas líneas para contener el ataque rival.

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En el mediocampo, James Rodríguez será uno de los encargados de generar fútbol y conectar las líneas con los hombres de ataque. En la punta del ataque estará Alfredo Morelos, un delantero con amplia experiencia en torneos de este nivel. Estará acompañado por Emanuel Benítez y Andrés Sarmiento, quienes buscan aprovechar los espacios que pueda conceder el conjunto de Manizales en su zona defensiva.

Lineup y Objetivos del Club

La formación titular elegida por el entrenador para este duelo decisivo es la siguiente: Franco Armani; Andrés Reyes, William Tesillo, César Haydar y Andrés Román; Jorman Campuzano, Elías Cabrera y James Rodríguez; Emanuel Benítez, Andrés Sarmiento y Alfredo Morelos. Esta estructura busca equilibrar la solidez defensiva con la creatividad ofensiva necesaria para desarticular la retaguardia local.

La clasificación también tiene un significado especial para la planificación administrativa y deportiva del club. Nacional quiere conquistar la Copa BetPlay como su primera meta del semestre, permitiendo al cuerpo técnico concentrar sus esfuerzos en la Liga, donde también busca un protagonismo destacado. Con referentes como Armani, Tesillo, Campuzano, James y Morelos, el equipo espera responder ante su hinchada y dar el paso definitivo hacia una nueva disputa por el título.

Desafío ante Once Caldas

El objetivo inmediato es alcanzar la novena final de la Copa BetPlay en la historia del club, quedando a un paso de levantar nuevamente el trofeo en la ciudad de Medellín. El Once Caldas, sin embargo, será un rival directo que intentará frustrar esa celebración en el Atanasio Girardot. El equipo manizaleño buscará sorprender con su intensidad para complicar la misión del equipo verdolaga en este duelo de ida y vuelta.