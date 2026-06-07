Atlético Nacional busca épica remontada ante Junior en la final de la Liga BetPlay I 2026

Atlético Nacional necesita revertir un 3-0 adverso frente a Junior en la vuelta de la final de la Liga BetPlay I 2026. El partido se juega en el Atanasio Girardot, con figuras como Alfredo Morelos y Luis Muriel. Historia de remontadas y penaltis entre ambos equipos.

El ambiente en Medellín es de máxima expectativa. Este lunes 8 de junio, Atlético Nacional recibirá a Junior de Barranquilla en el partido de vuelta de la final de la Liga BetPlay I de 2026, con la necesidad de remontar un marcador adverso de 3-0 obtenido por el conjunto 'tiburón' en el duelo de ida disputado en Barranquilla.

El Estadio Atanasio Girardot será el escenario de este encuentro decisivo a partir de las 5:00 p.m., donde el equipo 'verdolaga', dirigido por Diego Arias, buscará revertir la amplia diferencia para coronarse campeón nacional. La tarea es monumental, pero no imposible, considerando antecedentes históricos entre ambos clubes. Atlético Nacional finalizó primero en la fase de todos contra todos y eliminó a Inter de Bogotá en cuartos de final y a Deportes Tolima en semifinales.

Sin embargo, en la ida, Junior demostró contundencia y eficacia, aprovechando los errores defensivos del local. La clave para la remontada estará en la capacidad ofensiva de figuras como Alfredo Morelos, máximo goleador del club con 11 dianas, junto al creativo Juan Manuel Rengifo y los extremos Eduard Bello y Nicolás Rodríguez. Morelos, tras el partido de ida, declaró: Cometimos errores, errores que no teníamos que cometer. Y es una final, en una final no se cometen errores.

Somos conscientes. Trabajaremos para que se nos dé en Medellín. Debemos cometer menos errores y llegar al gol para remontar este 3-0. El equipo local afrontará ausencias significativas: el portero titular David Ospina se encuentra con la selección colombiana para el Mundial, y el lateral argentino Milton Casco continúa lesionado.

No obstante, una buena noticia es la posible reaparición del central Simón García, quien se recuperó de una enfermedad general y podría reemplazar a César Haydar, quien no tuvo su mejor actuación en la ida. Por su parte, Junior de Barranquilla llega con la moral alta tras la contundente victoria en casa. El equipo 'tiburón', que fue segundo en la fase regular y eliminó a Once Caldas y Santa Fe en las fases finales, confía en mantener su nivel.

El veterano delantero Luis Fernando Muriel, con 13 goles, ha sido un amuleto desde su llegada en enero, y espera asegurar el segundo campeonato sucesivo para el club, que busca su estrella número 12. El director técnico uruguayo Alfredo Arias expresó: Viene la parte más difícil. Debemos abstraernos del triunfalismo, no podemos distraernos, a nosotros no nos sobra nada y así debemos llegar a Medellín.

Sentimos alegría y orgullo de estar en este equipo y tener un grupo de jugadores como estas personas. Junior contará con todas sus figuras, incluyendo al portero Mauro Silveira, los defensas Daniel Rivera y Fabián Ángel, y los extremos Cristian Barrios y Bryan Castrillón. Este es el cuarto enfrentamiento en finales de liga entre estos clubes, con la particularidad de que las tres anteriores se definieron desde el punto penal.

En 2004, Junior también logró una ventaja de 3-0 en la ida, pero Atlético Nacional logró una impresionante remontada en la vuelta al ganar 5-2, forzando los penaltis, donde finalmente los barranquilleros se consagraron campeones. Las finales de 2014 y 2015 quedaron del lado antioqueño, también por penaltis. La gran final de la Liga BetPlay I de 2026 se inclina del lado de Junior, que ha demostrado ser un muy buen visitante.

Sin embargo, Nacional no se da por vencido e intentará acudir a la épica para conquistar su estrella número 19. Las probables alineaciones son: Nacional: Harlen Castillo; Andrés Román, Simón García, William Tesillo, Samuel Velásquez; Jorman Campuzano, Matheus Uribe, Juan Manuel Rengifo; Eduard Bello, Nicolás Rodríguez y Alfredo Morelos. Junior: Mauro Silveira; Jhonier Guerrero, Daniel Rivera, Jermein Peña, Yeison Suárez; Fabián Ángel, Juan David Ríos, Jannenson Sarmiento; Cristian Barrios, Bryan Castrillón y Luis Fernando Muriel.

El partido promete emociones y definirá al campeón del fútbol colombiano en un ambiente de alta tensión. Los aficionados esperan un espectáculo digno de una final, con la esperanza de que su equipo pueda lograr la hazaña o mantener la ventaja





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