Atlético Nacional busca una remontada histórica contra Junior en la final de la Liga BetPlay

El Atlético Nacional debe superar un 3‑0 para ganar el título de la Liga BetPlay 2024. La final se jugará el 8 de junio a las 17:00 en el estadio Atanasio Girardot, con transmisión gratuita en línea y por radio.

El duelo decisivo de la Liga BetPlay 2024 se vivirá este sábado bajo el cielo de Medellín, donde el Atlético Nacional deberá superar una desventaja de tres goles para conseguir el campeonato.

La última ronda de la competición ha dejado al equipo de la capital antioqueña con un marcador en contra que parece casi imposible de revertir, pero el plantel dirigido por Diego Arias no descarta ninguna posibilidad y viene con la firme intención de escribir una página histórica en el fútbol colombiano. El rival, Junior de Barranquilla, llega a la final como favorito tras haber dominado gran parte del torneo, pero su confianza se verá puesta a prueba cuando el equipo local despliegue el mismo nivel de intensidad que mostró en la famosa remontada de 2004, cuando los tiburones de la costa atlántica lograron frustrar los sueños de los colcicenses en la capital.

En esta ocasión, el escenario será el estadio Atanasio Girardot, una arena que ha sido testigo de innumerables momentos épicos y que ahora albergará una contienda que promete emociones a flor de piel. El técnico del Atlético Nacional, Diego Arias, mencionó en la conferencia previa al partido que su objetivo es "lograr que todo el estadio vibre" y que la afición sea el motor que impulse al equipo a buscar el arco contrario.

"Queremos que la gente sienta la pasión, que el estadio sea una fortaleza y que cada jugada nos acerque al lugar que deseamos", afirmó Arias, señalando que el primer tiempo contra Junior no se desarrolló como esperaban, lo que hace aún más necesaria una respuesta contundente en la segunda mitad. El plantel titular se perfila con un once que combina experiencia y juventud: Harlem Castillo, Andrés Román, William Tesillo, César Haydar y Milton Casco en la defensa; Jorman Campuzano, Matheus Uribe y Juan Manuel Rengifo como mediocampistas; y en la delantera Nicolás Rodríguez, Eduar Bello y el goleador Alfredo Morelos, quien llega con la responsabilidad de convertir los balones en goles.

Por su parte, Junior contará con una alineación que incluye a Mauro Silveira, Jhomier Guerrero, Daniel Rivera, Jermein Peña y Yeison Suárez en la zaga; Juan David Ríos, Bryan Castrillón y Fabián Ángel en el centro del campo; y al dúo ofensivo formado por Cristian Barrios, Jannesson Sarmiento y el experimentado Luis Muriel, quien busca liderar el ataque barranquillero. La transmisión del encuentro será gratuita y en vivo a través del canal de YouTube de Blu Radio, así como por la señal FM 89.9, lo que permitirá que los aficionados de todo el país sigan cada segundo de la acción sin costo alguno.

El partido está programado para las 17:00 horas del 8 de junio, y se espera que la audiencia alcance cifras históricas dadas las implicaciones del resultado: la coronación del campeón nacional o la perpetuación de una hazaña que muchos consideran imposible. Además de la emoción del fútbol, la final representa un momento de unión para los seguidores de ambos equipos, que verán cómo sus colores vibran en un mismo recinto y cómo la pasión por el deporte trasciende los resultados.

Con la posibilidad de que el Atlético Nacional logre una remontada histórica, la jornada se perfila como una de las más esperadas del calendario futbolístico colombiano, y todos los ojos estarán puestos en los 90 minutos que podrían definir el futuro del campeón de la temporada





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