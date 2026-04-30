Atlético Nacional celebra aniversario con duelo clave ante Once Caldas

Atlético Nacional enfrenta a Once Caldas en el último partido de la fase regular, buscando cerrar con confianza y celebrar su 79 aniversario. La reciente derrota ante Pereira genera alertas, mientras que Once Caldas también llega clasificado con un ambiente mixto.

Atlético Nacional se prepara para enfrentar este viernes un crucial encuentro contra Once Caldas , cerrando así la fase de todos contra todos del campeonato colombiano.

Si bien el equipo antioqueño ya ha asegurado su clasificación y el primer lugar de la tabla, este partido no carece de importancia. La reciente derrota 1-0 frente a Pereira ha generado cierta preocupación en el cuerpo técnico y entre los aficionados, recordando que, a pesar de la clasificación anticipada, es fundamental llegar a los playoffs con una sólida confianza y un buen ritmo de juego.

Los playoffs, caracterizados por su formato de eliminación directa, no permiten errores y exigen el máximo rendimiento del equipo. El partido, programado para las 6:00 p.m. y transmitido por Win Sports +, representa una oportunidad para reivindicar el desempeño y fortalecer la moral del equipo antes de la fase decisiva del torneo. El encuentro adquiere un significado especial debido a que coincide con la celebración del 79 aniversario de Atlético Nacional.

Una victoria ante Once Caldas sería el regalo perfecto para la hinchada y un homenaje a la rica historia de la institución. La rivalidad histórica con Once Caldas añade un componente emocional al partido, buscando un impulso anímico adicional para afrontar los desafíos venideros.

En la última sesión de entrenamiento, el director técnico Diego Arias sorprendió con una posible alineación que incluye a Kevin Cataño en la portería, una línea defensiva conformada por Christian Uribe, Néider Parra, César Haydar y Samuel Velásquez, un mediocampo con Juan Manuel Zapata, Edwin Cardona y Matías Lozano, y una delantera integrada por Nicolás Rodríguez, Marlos Moreno y Chicho Arango. Sin embargo, la participación de Cristian Arango aún es incierta debido a su proceso de recuperación de una lesión muscular, lo que podría obligar al cuerpo técnico a realizar ajustes de última hora en la alineación titular.

El regreso de Nicolás Rodríguez al equipo es una novedad destacada, después de haber estado apartado del grupo debido a una acusación de supuesto abuso sexual. Por otro lado, Juan Manuel Rengifo no estará disponible para este partido debido a la expulsión sufrida en el encuentro contra Pereira, aunque cumplirá solo una fecha de suspensión y podrá regresar para el inicio de los playoffs.

Once Caldas, por su parte, también ha asegurado su clasificación a la siguiente fase, pero el ambiente en el equipo es un tanto mixto. Algunos sectores de la hinchada han expresado dudas sobre la continuidad del entrenador Hernán Darío Herrera, a pesar de que el equipo ha mantenido un buen desempeño en los últimos diez partidos, con solo una derrota, cuatro victorias y cinco empates. Esta regularidad, sin embargo, no ha logrado convencer completamente a los aficionados.

Además, Once Caldas arrastra una racha negativa de seis partidos sin vencer a Atlético Nacional, con cinco victorias para el equipo antioqueño y un empate en los enfrentamientos más recientes. A pesar de que ambos equipos ya están clasificados, este partido tiene un valor que trasciende la posición en la tabla. Es una oportunidad para recuperar sensaciones positivas, consolidar la confianza del equipo y dejar una buena impresión ante sus seguidores.

Para Atlético Nacional, en particular, es una ocasión especial para celebrar su aniversario con una victoria que combine la historia, el presente y las aspiraciones de obtener el título. El partido promete ser un espectáculo deportivo emocionante y un homenaje a la pasión futbolística en Colombia, con dos equipos que buscarán cerrar la fase de todos contra todos con una victoria que impulse su camino hacia la gloria





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