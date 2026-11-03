Atlético Nacional consolida liderazgo con empate ante Bucaramanga en Liga BetPlay

Atlético Nacional suma 36 puntos al empatar con Bucaramanga y amplía ventaja en la tabla. La lucha por los cinco cupos restantes a los cuadrangulares semifinales se intensifica a dos fechas del cierre de la fase de grupos.

Atlético Nacional mantiene su ritmo imparable en la Liga BetPlay tras asegurar un valioso empate como visitante contra Bucaramanga. Este resultado permite que el equipo paisa acumule 36 unidades en la tabla de posiciones, alejándose progresivamente de sus rivales directos por el primer lugar. La victoria parcial refuerza la sólida campaña que ha caracterizado al conjunto antioqueño durante esta fase del torneo colombiano.

Clasificación confirmada y distancia con rivales

Con este punto añadido, Nacional se consolida en la cima de la tabla general. El segundo puesto lo ocupa actualmente América de Cali con 34 puntos, quedando a solo dos unidades de distancia del líder. Esta estrecha diferencia no garantiza la seguridad, ya que Deportivo Cali cierra el trío de cabeza con 33 unidades. Bucaramanga, el rival de ayer, termina cuarto con 29 puntos, seguido de cerca por Santa Fe con 28 puntos y Millonarios con 26 puntos.

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La disputa por los espacios restantes es extremadamente compacta en la zona media de la tabla. Millonarios iguala en puntos con elDIM, mientras que Águilas Doradas cierra los ocho equipos parcialmente clasificados con 25 unidades. Detrás de este grupo principal, Once Caldas suma 24 puntos, Cúcuta Deportivo asciende con 21 unidades, y un trío de equipos comparte el puesto con 20 puntos cada uno: Tolima, Internacional de Bogotá y Llaneros.

Seguridad de cupos y lucha por los cuadrangulares

A tan solo dos fechas para el cierre de la fase de grupos, la situación clasificatoria muestra claros beneficiarios. Solo tres clubes han garantizado matemáticamente su participación en la fiesta de los cuadrangulares semifinales: Atlético Nacional, América de Cali y Deportivo Cali. A partir de este momento, el foco se desplaza hacia la intensísima competencia por los cinco cupos restantes disponibles.

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Diez equipos continúan en la lucha directa por completar la lista de clasificados a la etapa decisiva del semestre. Las opciones más sólidas basadas en la posición actual recae en Bucaramanga, Santa Fe, Millonarios, DIM y Águilas Doradas. Sin embargo, la presión sobre estos equipos es inminente, ya queOnce Caldas, Cúcuta Deportivo, Tolima, Internacional de Bogotá y Llaneros acechan de cerca para intentar tomarles el lugar en la tabla.

Cronograma de partidos y eliminación de Junior

La recta final del torneo presenta una agenda cargada de compromisos cruciales para definir los destinos de varios clubes. Los equipos Tolima, Cúcuta Deportivo, Millonarios y Santa Fe tienen programados partidos entre el martes y el miércoles. Estos encuentros son vitales para que los equipos puedan alinear sus jornadas disputadas y verificar si confirman su permanencia en los espacios parcialmente clasificados.

Tras la jornada que se desarrolla este miércoles, quedarán exactamente dos fechas para determinar los ocho equipos que accederán a los cuadrangulares semifinales y la gran final. El panorama del campeonato se ve aún más dramático debido a la eliminatoria del campeón defensor, Junior, quien queda fuera de la competencia. El cierre de la fase de grupos definirá quiénes disputarán el título nacional en las instancias finales del año deportivo.