Atlético Nacional cuarto más dominante de Sudamérica según CIES

El Observatorio CIES clasifica al Atlético Nacional como el cuarto equipo más dominante de Sudamérica, destacando su rendimiento ofensivo y defensivo en la Liga BetPlay 2026-II.

El Atlético Nacional reafirma su estatus de potencia continental al posicionarse en la cuarta lugar del ranking de equipos más dominantes de Sudamérica. Esta distinción, otorgada por el Observatorio de Fútbol CIES, reconoce el equilibrio estadístico entre ataque y defensa del conjunto antioqueño durante la temporada 2026.

Cuarto lugar en la jerarquía continental

El Observatorio de Fútbol CIES publicó este sábado 14 de noviembre una clasificación detallada que mide la efectividad de los clubes sudamericanos. El estudio utiliza un indicador específico basado en la diferencia de goles por cada 90 minutos disputados para determinar qué equipos controlan mejor los partidos. Atlético Nacional ocupa el cuarto puesto en esta lista, superando a instituciones históricas como Colo Colo de Chile, Alianza Lima de Perú, Olimpia de Paraguay y Peñarol de Uruguay. La organización especializada en análisis estadístico mundial colocó al verdolaga por encima de estos rivales regionales, evidenciando su consistencia competitiva.

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Equilibrio ofensivo y defensivo destacado

La cifra que determina esta posición es una diferencia positiva de 1,13 goles por cada 90 minutos. Este valor indica que el equipo colombiano anota, en promedio neto, 1,13 goles más de los que recibe en la totalidad de sus compromisos. Esta métrica lo ubica muy cerca de los tres primeros lugares, situándose a solo 0,02 goles de distancia del tercer clasificado. Independiente del Valle lidera la tabla con un promedio de +1,26, seguido por Flamengo de Brasil con +1,24 y Palmeiras con +1,15. El margen entre Nacional y el podium es estadísticamente insignificante, lo que refleja un nivel técnico similar.

Único representante colombiano en el top diez

Dentro de los diez clubes más dominantes identificados por el CIES, el Atlético Nacional es la única institución colombiana presente. Esta singularidad subraya la superioridad del rendimiento antioqueño frente a la mayoría de los equipos del país vecino. El estudio, realizado utilizando información de Impect, una compañía especializada en estadísticas de rendimiento futbolístico, evalúa la diferencia entre goles marcados y recibidos durante los partidos de liga. El resultado no mide la posesión del balón ni las oportunidades creadas, sino estrictamente el balance final de goles ajustado al tiempo de juego, lo que ofrece una perspectiva única sobre la eficiencia táctica.

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Implicaciones para la competencia actual

Este reconocimiento llega en un momento crucial para el cuadro de Medellín, quien terminó como líder de la fase regular de la Liga BetPlay del segundo semestre. La clasificación garantiza su condición de cabeza de serie para los cuadrangulares semifinales, un factor decisivo en la definición de los grupos A y B. Aunque el ranking no determina al mejor equipo en términos generales, sí valida la solidez del plantel en un contexto continental. La presencia del verdolaga entre los diez primeros demuestra su capacidad para mantener un alto rendimiento ofensivo junto con una defensa sólida, cualidades esenciales para el éxito en las fases eliminatorias.

Contexto estadístico y comparativas regionales

La métrica utilizada permite comparar equipos de diferentes campeonatos sin depender de la cantidad total de goles o partidos disputados. Un equipo que marca dos goles y recibe uno registra una diferencia de aproximadamente +1, mientras que Nacional alcanza +1,13. Esto refleja una combinación efectiva de capacidad goleadora y restricción al rival. El estudio también evidencia que Nacional supera a representantes de Venezuela, Chile, Perú, Paraguay y Uruguay. Además, el viernes 13 de noviembre, el CIES publicó otro ranking sobre equipos con mayor promedio de goles anotados, donde el verdolaga también recibió mención positiva, consolidando su imagen como uno de los clubes más formidables del continente sudamericano en la actualidad.