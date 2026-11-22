Atlético Nacional cuestiona la arbitraje de Jhon Alexander Ospina por nueve expulsiones en 26 encuentros y exige transparencia en la Liga BetPlay.

El Atlético Nacional emitió un comunicado oficial de firme denuncia tras disputar un empate sin goles frente al Once Caldas en Manizales, partiendo de la base de que la arbitraje ha afectado decisivamente su desempeño en la temporada. El club verdolaga no solo criticó la expulsión de su futbolista Felipe Marín durante ese duelo, sino que puso en evidencia datos estadísticos alarmantes sobre el historial del árbitro Jhon Alexander Ospina con su plantel.

Estadísticas revelan sesgo del árbitro Ospina

La entidad deportiva antioqueña publicó cifras extraídas de bases de datos especializadas como Transfermarkt y BeSoccer Pro para sustentar su reclamo ante las autoridades del fútbol colombiano. Estos datos demuestran que el arbitro vallecaucano Jhon Alexander Ospina ha expulsado a nueve futbolistas del Atlético Nacional en los veintiséis partidos que ha dirigido contra ellos, lo que representa la mayor cantidad de tarjetas rojas que ha mostrado a un único equipo en toda su carrera profesional.

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El análisis estadístico realizado por el club indica que, desde enero de 2021, el Atlético Nacional ha recibido setenta y seis tarjetas rojas en un total de trescientos ochenta y tres partidos disputados, lo que equivale a una expulsión cada cinco encuentros en promedio. Sin embargo, cuando Jhon Alexander Ospina es designado como árbitro principal, la frecuencia se dispara considerablemente hasta alcanzar una expulsión cada dos punto ocho partidos.

Según los cálculos presentados en el comunicado oficial, la tasa de expulsiones bajo la dirección de Jhon Alexander Ospina es un setenta y ocho por ciento superior al promedio registrado con el resto de los árbitros en la liga. Esta disparidad numérica convierte al juez en la autoridad oficial que ha mostrado más tarjetas rojas a los jugadores del conjunto verdolaga, un hecho que la institución considera incompatible con la neutralidad esperada en las competiciones oficiales.

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Controversia por la expulsión de Felipe Marín

El detonante inmediato de esta protesta formal fue la decisión tomada durante el encuentro en Manizales, donde el VAR revisó la acción que derivó en la tarjeta roja para Felipe Marín y mantuvo la sanción. El Atlético Nacional calificó esta determinación como inexplicable y subrayó que, pese a la revisión tecnológica, se mantuvo una decisión que condicionó el desarrollo del partido al forzar al equipo a competir con diez jugadores durante buena parte del tiempo.

Aunque el club manifestó su respeto por la labor arbitral y reconoció que los errores forman parte inherente del fútbol, insistió en que las cifras acumuladas no pueden pasar inadvertidas ni interpretarse como simples coincidencias. La institución señaló que esta situación no solo afectó el resultado inmediato, sino que plantea dudas sobre la imparcialidad y la consistencia en las decisiones que están definiendo su camino en la fase final del campeonato.

Solicitud a la Dimayor y la Federación Colombiana

Ante la gravedad de los datos expuestos, el Atlético Nacional solicitó formalmente a la Federación Colombiana de Fútbol y a la Comisión Arbitral Nacional que inicien una revisión exhaustiva de los acontecimientos. La entidad deportiva exigió específicamente la publicación de los audios del VAR correspondientes a las jugadas determinantes para garantizar que se pueda verificar la correcta aplicación de los protocolos tecnológicos en cada caso controvertido.

Además, el club hizo un llamamiento público a la Dimayor para que se sume a esta petición y contribuya activamente a mejorar las garantías arbitrales en la competición. Esta demanda llega en un momento crucial, justo cuando el Atlético Nacional inicia su ruta en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay con la meta de clasificar a la final, y busca respuestas concretas de las autoridades sobre la designación de árbitros y los criterios técnicos que rigen estas selecciones.