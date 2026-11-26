William Tesillo, James Rodriguez y Alfredo Morelos destacaron en la victoria 3-1 de Nacional sobre DIM en el Atanasio Girardot.

El equipo de Atletico Nacional consolidó su posición como líder temporal del Grupo A de la Liga BetPlay II tras vencer al Deportivo Independiente Medellin por tres goles a uno en el estadio Atanasio Girardot. Este triunfo por 3-1 en el Clásico Paisa, disputado en el marco de los cuadrangulares semifinales de 2026, posiciona a los verdiblancos a la cabeza de la tabla con cuatro puntos acumulados.

William Tesillo define el empate inicial

La igualdad en el marcador se alcanzó cuando el defensa William Tesillo, de 36 años, se elevó para cabecear un centro preciso enviado por James Rodriguez. Este gol, que igualó el encuentro a uno a uno, fue validado tras la revisión del Video Asistente de Árbitro (VAR) y demostró la efectividad aérea del conjunto de Medellín dirigido por Lucas Gonzalez.

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Antes de este tanto, el Deportivo Independiente Medellin había tomado la delantera tras un contragolpe veloz liderado por Keiner Klinger. Sin embargo, la respuesta inmediata de Atletico Nacional cambió la dinámica del partido desde los minutos iniciales, mostrando superioridad en el juego aéreo y controlando el ritmo del duelo.

Jacson Medina sale expulsado y DIM pierde su unidad

El equilibrio táctico se fracturó antes del descanso con la expulsión del delantero Jackson Medina, quien recibió tarjeta roja directa tras una fuerte entrada sobre Emanuel Benitez. Esta decisión arbitral, también confirmada por el VAR, dejó al equipo rojo con un hombre menos y obligó a sus jugadores a adaptarse a una superioridad numérica favorable para sus rivales.

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La salida temprana de Daniel Cataño por lesión, ocurrida entre los minutos 13 y 14, había complicado aún más la estructura defensiva del DIM. La combinación de la expulsión de Medina y la baja temprana de Cataño desestabilizó por completo la capacidad de resistencia del equipo rojo frente al avance constante de Nacional.

Elías Cabrera y Alfredo Morelos consolidan la victoria

En la segunda mitad, con el Deportivo Independiente Medellin en desventaja numérica, Elías Cabrera y Alfredo Morelos anotaron para ampliar la ventaja. Morelos definió de derecha dentro del área tras un pase de Andres Sarmiento para sentenciar el 3-1 definitivo, aprovechando las falencias defensivas rivales.

El equipo verdiblanco dominó con una posesión total del 67 por ciento, explotando sistemáticamente los espacios que dejaba el rival. A pesar de que Jackson Martínez intentó acercar a su equipo al empate con un remate que golpeó la base del palo al minuto 66, la solidez defensiva de Nacional mantuvo la ventaja hasta el final.

Impacto en el grupo y asistencia masiva al estadio

La victoria le permitió a Atletico Nacional ocupar el liderato provisional del Grupo A con cuatro puntos, sumando dos unidades vitales en esta fase decisiva. La asistencia de 39.940 aficionados al Atanasio Girardot respaldó la actuación de los jugadores en un partido de alta intensidad emocional y competitiva.

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En el contexto más amplio de la competencia, Independiente Santa Fe también sumó puntos al vencer 3-0 a Once Caldas en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Los goles de Franco Fagúndez, Emanuel Olivera y Hugo Rodallega refuerzan la pelea en el grupo, mientras Nacional se consolida como el equipo a seguir en Antioquia.