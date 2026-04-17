Atlético Nacional Desmiente Acusaciones de Kevin Viveros y Defiende su Integridad

El club Atlético Nacional emitió un comunicado oficial desmintiendo categóricamente las afirmaciones del futbolista Kevin Viveros, abordando presuntas irregularidades contractuales, imposición de agentes y falta de comunicación. La institución reitera su compromiso con la legalidad y la transparencia.

Atlético Nacional ha emitido un contundente pronunciamiento oficial en el que rechaza de manera expresa las recientes afirmaciones realizadas por el futbolista Kevin Viveros . La institución verdolaga señala enfáticamente que dichas declaraciones carecen de sustento probatorio y que, por el contrario, buscan menoscabar el buen nombre, la dignidad y la reputación de la institución deportiva.

En su extenso comunicado, el club procede a realizar varias precisiones puntuales frente a los señalamientos vertidos por el futbolista, abarcando supuestas irregularidades contractuales, la presunta imposición de agentes, una supuesta demanda ante la FIFA y supuestas dificultades de comunicación con directivos del club. En primer lugar, respecto a la supuesta firma de dos contratos, donde el jugador afirmó: “Cuando llegué ahí a Nacional, ellos me hicieron firmar dos contratos”, la institución asegura de forma categórica que todas las relaciones laborales establecidas con sus futbolistas se han desarrollado invariablemente bajo mecanismos legales debidamente formalizados y en estricto cumplimiento de la normativa vigente. Atlético Nacional sostiene firmemente que no obliga ni exige a ningún futbolista a firmar documentos que se encuentren por fuera del marco legal establecido. La entidad explica que la suscripción de distintos instrumentos contractuales puede corresponder a prácticas habituales y aceptadas dentro de la industria del fútbol profesional a nivel global, sin que ello implique, en modo alguno, la existencia de contratos paralelos o la realización de actuaciones indebidas por parte del club. La transparencia y el apego a la legalidad son pilares fundamentales en la gestión de los contratos de sus deportistas. En segundo término, abordando la supuesta imposición de agentes FIFA, en relación con las declaraciones del jugador donde manifestó: “Nacional me impuso un agente FIFA el cual yo nunca he conocido en mi vida” y otras afirmaciones de similar tenor, el club es categórico al señalar que no impone ni exige a sus futbolistas trabajar con agentes específicos. La institución afirma con total certeza que las personas que intervinieron en la representación del jugador durante su vínculo contractual con el club fueron presentadas en su momento por el propio futbolista. En ese sentido, cualquier relación que haya existido entre el jugador y terceros representantes corresponde exclusivamente a su ámbito privado y a decisiones personales. Atlético Nacional también recalca que el contrato fue formalizado con la plena aceptación de todas las partes involucradas, y que no existe base legal o contractual alguna que le permita al club intervenir en la relación entre el jugador y sus representantes. Asimismo, el club asegura que todas las obligaciones económicas que se derivaron de la relación contractual han sido cumplidas de manera íntegra y oportuna, y que en la actualidad no existe suma alguna pendiente por pagar, desmintiendo así cualquier deuda o incumplimiento financiero. En tercer lugar, sobre la supuesta demanda ante la FIFA, respecto a la afirmación del jugador de que: “Yo ya demandé por la FIFA a Atlético Nacional”, el club indica que respeta la posibilidad de que cualquier actor acuda a los mecanismos institucionales correspondientes para dirimir diferencias, pero aclara que ello no genera por sí mismo ninguna obligación o responsabilidad inmediata para la institución. Atlético Nacional señala además que, hasta el momento de emitir el presente comunicado, no ha recibido notificación oficial alguna sobre dicha acción legal. En caso de ser informado formalmente sobre la existencia de una demanda, la institución afirma que responderá por los canales correspondientes y se reserva el derecho de ejercer las acciones legales necesarias para proteger su buen nombre y reputación ante cualquier acusación infundada. Finalmente, en cuanto a las declaraciones relacionadas con la supuesta falta de respuesta por parte de la institución, incluyendo supuestas comunicaciones con el presidente y otros directivos, Atlético Nacional asegura que ha mantenido canales formales y abiertos de comunicación con el jugador y sus representantes a lo largo de su vínculo. El club afirma que las gestiones y solicitudes que han sido presentadas han sido atendidas oportunamente dentro de los procedimientos institucionales establecidos, y que las afirmaciones sobre una ausencia de respuesta no reflejan la realidad de la gestión realizada por la directiva. Atlético Nacional concluye su pronunciamiento reiterando que su actuación en todos los ámbitos se rige por los principios de legalidad, respeto e integridad, en estricto cumplimiento del marco normativo aplicable. Finalmente, la institución sostiene que cualquier controversia o disputa debe ser tramitada a través de los mecanismos legales y contractuales correspondientes, y reitera su firme compromiso con la defensa de su reputación institucional ante cualquier señalamiento que considere infundado y perjudicial para su imagen





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