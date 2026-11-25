El Atlético Nacional y el Independiente Medellín disputan su decimotercer duelo por cuadrangulares. Conozca la historia, los resultados de finales y el impacto en la Liga Colombia.

El Atlético Nacional y el Independiente Medellín protagonizarán su decimotercer duelo por cuadrangulares el miércoles por la noche en la Liga Colombia. Este enfrentamiento marca la continuación de una rivalidad histórica que ha definido los torneos cortos en Antioquia desde el año 2002. Ambos clubes grandes de la región se han cruzado en seis ocasiones durante las semifinales de estos certámenes de corta duración.

Historial de duelos por cuadrangulares

La primera coincidencia entre el elenco verdolaga y El Poderoso en un grupo de cuadrangulares ocurrió en el Clausura del 2003. Este encuentro se produjó un año después de que los rojos conquistaran su tercera estrella tras 45 años de sequía. En aquella instancia, la final fue disputada por Deportes Tolima y Deportivo Cali. El Atlético Nacional terminó tercero de su zona con nueve puntos, mientras que Independiente Medellín finalizó último con seis puntos.

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Posteriormente, los equipos paisas volvieron a compartir grupo en el Apertura del 2005. Esta edición representa el único caso en que el Atlético Nacional logró avanzar a la final tras coincidir con su rival de patio. En la serie por el título, los verdes se enfrentaron a Santa Fe y lograron la victoria. Este triunfo consolidó al dimayureño como el equipo que más veces ha alcanzado la final en estos escenarios.

Posiciones y resultados en las finales

Independiente Medellín es el equipo que más finales ha alcanzado tras compartir grupo con el Atlético Nacional, logrando este hito en tres oportunidades. Sin embargo, ninguno de estos ascensos se ha traducido en un título de liga. La primera vez que elDIM llegó a la gran final fue en el Clausura del 2008. En esa competición, el equipo de Medellín se midió contra América de Cali en la serie final.

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América de Cali, un elenco vallecaucano que contaba con figuras destacadas como el caucano Adrián Ramos, se quedó con el título de Liga en ese duelo. Esta derrota marcó el inicio de una racha para Independiente Medellín, que ha repetido este mismo desenlace en sus siguientes apariciones. El equipo rojo ha demostrado capacidad para pasar la fase de grupos, pero se ha quedado sin la corona en los partidos decisivos.

La segunda ocasión en que Independiente Medellín avanzó a la final tras compartir grupo con el Atlético Nacional fue en el segundo semestre del 2012. Los antioqueños se enfrentaron a Millonarios de Bogotá en la final. El resultado se definió en una tanda de penaltis disputada en el juego de vuelta, que tuvo lugar en el estadio El Campín de Bogotá, donde Millonarios se impuso. Esta pérdida continuó con el estigma de no ganar títulos en este contexto específico.

Resultados recientes y contexto actual

La tercera y más reciente oportunidad en que los equipos paisas coincidieron en el grupo de semifinales fue en el Clausura del 2023. En aquel certamen, los rojos, dirigidos por el uruguayo Alfredo Arias, se enfrentaron en el duelo por el título con Junior de Barranquilla. Nuevamente, la serie se resolvió en una tanda de penaltis, pero esta vez el duelo se jugó en el Atanasio Girardot. Junior se impuso, dejando otra vez sin gloria a Independiente Medellín.

No ha pasado mucho tiempo desde la última vez que Nacional y Medellín coincidieron en unos cuadrangulares de Liga. El historial más reciente se remonta al Clausura del 2025, cuando ambos equipos formaron parte del Grupo A. Junto a ellos estaban Junior de Barranquilla y América de Cali. En esa oportunidad, el equipo barranquillero se impuso en el grupo y pasó a la final, donde enfrentó a Tolima, que finalmente ganó el torneo.

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En el contexto de ese grupo A del 2025, el Atlético Nacional finalizó en la tercera posición después de sumar ocho puntos. Mientras tanto, el Independiente Medellín, entonces timoneado por Alejandro Restrepo, finalizó en la última casilla de la clasificación. Este encuentro actual del miércoles por la noche promete ser un capítulo más en esta larga y competitiva historia entre los dos gigantes de Antioquia.