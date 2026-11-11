Atlético Nacional: El impacto de las selecciones nacionales en la estrategia de Lucas González

El directorio de Atlético Nacional destaca la importancia del juego colectivo. Lucas González enfrenta la ausencia de jugadores convocados por las selecciones, analizando su efecto en el rendimiento del equipo.

Atlético Nacional, tradicional gigante del fútbol colombiano, ha impulsado la idea de que el triunfo se logra con estilo y rendimiento colectivo. El presidente y directiva han señalado que, aunque los resultados son prioritarios, la forma de jugarlos habla de la identidad del club. En esa línea, el técnico Lucas González ha defendido su filosofía de juego y las decisiones que ha tomado al dejar a entrenadores que, a pesar de ganar, no coincidían con la visión institucional.

El compromiso futbolístico de Lucas González

Desde que entró al cargo, González ha enfocado su proyecto en un equipo que domine la posesión, presione alto y impondrá condiciones desde el inicio de los encuentros. En varias jornadas de la fase todos contra todos, el equipo verdolaga mostró momentos de deleite para sus hinchas, pero los últimos dos partidos han generado preocupación. Una victoria 4-3 sobre el Deportivo Pereira y un empate 1-1 con Once Caldas. Aunque no perdió, el rendimiento en ambos encuentros estuvo lejos de la intensidad buscada. Los jugadores recibieron muchos goles y el control del balón fue limitado.

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Tras el duelo en Manizales, González explicó que las convocatorias de jugadores a las selecciones federales infligieron restricciones a la elección de la contratación de su plantilla. Mencionó que dispone de cinco futbolistas en la Sub-17, dos en la Sub-20 y otros dos en la selección absoluta, entre ellos Juan Manuel Rengifo y Samuel Velásquez, llamados a los amistosos ante Chile. Asimismo dijo que, con el personal restante, intenta moldear la exhibición del equipo de la mejor manera posible. "No podemos contar con todos nuestros jugadores. Tenemos cinco en la Sub-17, dos en la Sub-20 y dos en la absoluta", comentó el técnico.

La disponibilidad de jugadores en las selecciones

La situación de los convocados varía entre las categorías. En la Sub-17, los jugadores Cristian Arboleda, Edwin Echeverría, Nicolás Bernal, Jhan Carlos Moreno y José Rafael Escorcia fueron citados, pero solo Moreno y Escorcia han tenido minutos con la primera división. Esto indica que tres de los convocados aún no tienen un rol decisivo en el plantel principal, por lo que su ausencia no afecta de forma directa el rendimiento del equipo.

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En la Sub-20 están Felipe Marín y Jhoan Quesada. Marín, quien había sido una de las opciones favoritas de González, enfrenta una ausencia importante, con la pérdida de una alternativa clave en el rol asignado. Por su parte, Quesada todavía no ha debutado en la categoría profesional. En la selección absoluta, la ausencia de Juan Manuel Rengifo, quien ha jugado menos con el técnico, no supone una pérdida crítica. Sin embargo, la partida no de Samuel Velásquez, figura demandada por González, obligará a buscar sustitutos en el lateral izquierdo.

El dolor de la ausencia se ve reflejado más directamente en la figura de Edwin Cardona, quien se perdió el encuentro con Once Caldas por una lesión muscular. El volante es hoy día pieza esencial para la circulación del balón y el control a la última tercera, por lo que su ausencia se sintió de manera marcada dentro del juego. No obstante, el club posee una plantilla vasta y competitiva que cubre prácticamente todas las posiciones. El cuerpo técnico debe continuar asegurando que el rendimiento colectivo no dependa de unos pocos jugadores.

El futuro del equipo y las expectativas de la afición

Los tifos de Nacional saben que el entorno de la competición es exigente y que un equipo que busca títulos no puede alterarse drásticamente cuando falta a uno o dos jugadores. La idea de juego que propone González debe mantenerse firme, incluso cuando la formación cambia por circunstancias de disponibilidad. El club, por su parte, ha elevado sus expectativas tras lo que mostró durante gran parte de la fase todos contra todos. No se trata de exigir un estilo impecable en cada partido pero sí de buscar la consistencia, corregir fallos defensivos y recuperar la potestad del juego. En las próximas jornadas, el técnico y la plantilla tendrán que seguir afinando su sistema y compensar las ausencias que las selecciones federales provocan.

Con la llegada de partidos cruciales en la tabla y la presencia de estrellas en convocaciones nacionales, el equipo deberá demostrar su capacidad de adaptación y consolidar su estilo colectivo para seguir compitiendo por los títulos colombianos y por el reconocimiento internacional. A partir de ahora, cada decidedido de la temporada dependerá tanto de la visión del técnico como de la disponibilidad de sus jugadores de elite.