El equipo verdolaga resistió la expulsión de Felipe Marín y recuperó la portería invicta, clave para pelear el liderato antes del clásico frente a Independiente Medellín.

El Atlético Nacional no logró abrir su cuenta con una victoria en la primera jornada de los cuadrangulares semifinales al empatar 0-0 ante Once Caldas en el estadio Palogrande de Manizales. Este resultado, aunque limitado, representa un avance significativo para el equipo dirigido por Lucas González, quien priorizó la solidez defensiva tras cinco partidos consecutivos recibiendo goles. La recuperación de la portería invicta, lograda por última vez el 29 de octubre ante Independiente Santa Fe, constituye la lectura más positiva de la actuación verdolaga.

Tácticas defensivas ante Once Caldas

La alineación del Atlético Nacional contó con tres incorporaciones relevantes: Néider Parra, tras superar una lesión, y los regresos de Samuel Velásquez y Felipe Marín después de sus compromisos con las selecciones Colombia. El entrenador Lucas González modificó la estructura defensiva para contrarrestar la fragilidad mostrada recientemente. Una decisión táctica clave fue el reemplazo de Andrés Román como lateral derecho por Andrés Reyes, central que aportaba mayor seguridad a la última línea del equipo.

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En el plano ofensivo, el técnico implementó cambios que generaron interrogantes sobre su efectividad. Marlos Moreno fue ubicado en el extremo derecho, posición en la que históricamente ha mostrado menor productividad comparada con su despliegue en el costado izquierdo. Asimismo, la titularidad compartida entre James Rodríguez y Edwin Cardona buscaba incrementar la posesión y la creatividad, pero la dinámica del partido derivó en una disputa física intensa en el mediocampo que limitó las asociaciones futbolísticas.

Expulsión de Felipe Marín y VAR

El desarrollo del encuentro se vio drásticamente alterado por la expulsión de Felipe Marín antes de finalizar el primer tiempo. El árbitro consultó el sistema de video (VAR) para revisar la jugada pero mantuvo la decisión de tarjeta roja, lo que provocó fuertes reclamos desde el banco técnico del Atlético Nacional. Como consecuencia de estas protestas, el asistente técnico Alexis Henríquez también fue expulsado, obligando a Lucas González a tomar medidas inmediatas para estabilizar al equipo.

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A partir de ese momento, Nacional tuvo que reorganizar su esquema táctico para afrontar la segunda mitad con diez jugadores en la cancha. La inferioridad numérica obligó al equipo a sacrificar intenciones ofensivas y priorizar el orden defensivo. Lejos de ser un factor determinante para el resultado, la situación permitió al conjunto verdolaga demostrar una capacidad de resistencia notable, defendiendo con solvencia e incluso generando mejores oportunidades de gol que el propio Once Caldas durante el segundo tiempo.

Implicaciones para el Clásico Antioqueño

El empate en cero mantiene viva la posibilidad de que el Atlético Nacional aspire al liderato del grupo en la siguiente jornada. Con esta unidad, el equipo se sitúa a tres puntos de distancia del líder actual, Independiente Medellín, quien obtuvo tres puntos en su debut. Una victoria en el próximo clásico antioqueño, programado para el miércoles, permitiría a Nacional igualar a cuatro puntos y superar dimensionalmente a su rival en la tabla de posiciones.

Para lograr este objetivo, Lucas González deberá resolver cuestiones pendientes. El equipo necesita recuperar su capacidad ofensiva, mejorar la química entre James Rodríguez y Edwin Cardona, y corregir las decisiones tácticas que no funcionaron en Manizales. Además, es crucial gestionar las cargas físicas y las rotaciones disponibles tras un partido de alta exigencia física y emocional.

Racha histórica contra Once Caldas

Además de la lucha por el liderato, el Atlético Nacional continúa intentando romper una racha negativa ante Once Caldas. El equipo verdolaga ha completado cuatro enfrentamientos consecutivos sin vencer al conjunto de Manizales, acumulando un balance de cuatro empates y una derrota por penales en competencias previas. Esta cuenta pendiente estará presente nuevamente cuando ambos conjuntos se enfrenten en la última fecha del grupo.

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Por ahora, el punto obtenido en Palogrande permite al Atlético Nacional mantenerse en carrera. Aunque el equipo no mostró su mejor versión ofensiva, la resistencia defensiva y la recuperación del arco invicto son fundamentos sólidos. Este resultado sienta las bases para que el clásico contra Independiente Medellín se convierta en una oportunidad clave para dar un golpe significativo en el cuadrangular.