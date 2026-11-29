Lucas González analiza la derrota en puntos de Atlético Nacional tras el empate 1-1 contra Independiente Santa Fe.

Atlético Nacional no logró mantener la ventaja en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá ante Independiente Santa Fe durante la tercera fecha de los cuadrangulares finales del fútbol profesional colombiano. El encuentro terminó con un empate 1-1, marcando otro capítulo difícil en la campaña del Verde Paisa en esta fase decisiva del campeonato.

Análisis del empate y contexto del partido

El director técnico Lucas González volvió a experimentar la misma dinámica que ha marcado el semestre para su escudería. Aunque el equipo antioqueño no sufrió la derrota en este compromiso, volvió a mostrar dificultades para cerrar los partidos en la segunda mitad. Esto ocurre a pesar de que el primer tiempo transcurrió con una gestión correcta del juego por parte del Verdolaga.

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La llegada de González al club se produjo a mitad de 2026, y en la rueda de prensa posterior al duelo, el entrenador manifestado su insatisfacción con el resultado. Considera que la victoria era un resultado posible y justo tras haberse puesto en ventaja antes del descanso.

Posiciones de los actores y declaraciones

Lucas González enfatizó en su comparecencia que aún quedan tres partidos por jugar. Subrayó que la situación del equipo depende enteramente de su propio rendimiento y resaltó la ventaja de jugar los tres compromisos restantes en el estadio Atanasio Girardot en Medellín.

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El técnico se mostró explícito al afirmar que no estaba contento con el desempeño del equipo. Describió el duelo como un partido típico de los cuadrangulares, caracterizado por la falta de ocasiones claras de gol, un juego muy disputado y una alta fricción entre los jugadores.

Dentro del plantel, hubo tensiones visibles respecto a la titularidad de Alfredo Morelos, quien fue quien anotó el único gol de Atlético Nacional en el choque contra el Cardenal. González tuvo que aclarar su postura sobre el uso del delantero colombiano.

Impacto real y próximos pasos del Verdolaga

El director técnico explicó las razones detrás de sus cambios tácticos. Destacó la entrada de Edwin Cardona al campo de juego, quien generó una ocasión clarísima de gol. Afirmó que la mejor oportunidad se creó con él presente, subrayando que el equipo está por encima de cualquier individuo.

González reiteró que los jugadores que ingresan para finalizar los encuentros son igual de importantes que quienes inician. Considera que esta mentalidad colectiva es fundamental para alcanzar la final y tener posibilidades reales de salir campeones del torneo.

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Por último, el estratega hizo hincapié en la mala suerte que ha perseguido a Nacional este semestre debido a las bajas por lesiones. Mencionó específicamente a Néider Parra, cuya salida al medio tiempo se debió a un problema en el tobillo. Aclaró que la falta de tiempo de entrenamiento en la semana es consecuencia de la intensa carga de los cuadrangulares.

El entrenador señaló que la prioridad es la recuperación de los jugadores. Observó que los equipos están perdiendo un jugador por partido debido a la cantidad de enfrentamientos. Finalizó asegurando que esperaban que el golpe de Parra no tuviera gravedad, recordando que Independiente Santa Fe también perdió otro jugador por lesiones días antes por la misma causa.