Atlético Nacional empata 1-1 contra Once Caldas en la semifinal de la Copa BetPlay

El Atlético Nacional logró un empate a uno en el estadio Palogrande, ante Once Caldas, en el encuentro de ida de la semifinal de la Copa BetPlay, pero enfrentó retos defensivos que reveló su defensa titular.

En el estadio Palogrande, el Atlético Nacional se vio obligado a aceptar un empate 1-1 contra Once Caldas en el partido de ida de la semifinal de la Copa BetPlay, una jornada en la que el equipo verdolaga mostró debilidades defensivas que se reflejaron en el primer tiempo.

La partida y el primer encuentro

El encuentro comenzó con Once Caldas rompiendo la iniciativa en el primer tiempo, aprovechando espacios creados por la defensa de Atlético Nacional, lo que permitió al equipo local marcar un gol que culminó la fase inicial del partido.

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El Atlético Nacional, al haber sido vulnerado defensivamente en aquel tramo de juego, se vio obligado a ajustar su esquema en la segunda mitad para contener las transiciones rápidas del rival.

Comentario de William Tesillo sobre la defensa

El defensor William Tesillo, quien expresó sus opiniones tras el partido, señaló que el equipo surgió con problemas en los duelos individuales, particularmente frente a jugadores veloces y desequilibrantes como Jeffrey.

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"En el primer tiempo sufrimos en algunos pasajes con contras que sabíamos que iba a ser así, pero supimos corregirlos en el segundo", afirmó Tesillo, destacando la importancia del ajuste de la táctica y la presión alta que el equipo intentó mantener.

La autocrítica y los ajustes tácticos

Según Tesillo, la defensa del Atlético Nacional perdió varios duelos mano a mano, lo que llevó a la cabeza técnica a tirar de la línea defensiva para contener los avances del equipo opositor.

El jugador añadió que el equipo vivió la primera fase con la intención de avanzar y atacar, manteniendo siempre un volante por delante, con el fin de presionar alto y crear oportunidades de gol.

El futuro frente a Once Caldas

Tras el empate, el Atlético Nacional se prepara para la segunda fase del duelo, que se jugará en el estadio Manuel Murillo Toro, con la expectativa de avanzar a la final de la Copa BetPlay.

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Desde el punto de vista de Tesillo y su equipo, la reflexión y la revisión de los duelos defensivos, así como el control de la presión, serán claves para asegurar un resultado favorable en la vuelta.

Con la experiencia obtenida en el encuentro de ida, el club bolivariano pretende superar los retos defensivos y preservar el impulso ofensivo que los ha caracterizado durante esta campaña de la Copa BetPlay.