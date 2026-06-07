Atlético Nacional enfrenta la final de la Liga BetPlay-I con la fe intacta

El equipo dirigido por Diego Arias necesita una actuación perfecta en el Atanasio Girardot para intentar una remontada ante Junior en la final de la Liga BetPlay-I.

Atlético Nacional enfrenta este lunes uno de los momentos que definirán la esencia del equipo. La derrota 3-0 ante Junior en Barranquilla dejó heridas abiertas y sembró dudas alrededor de un plantel que enfrenta uno de los exámenes más exigentes de los últimos años.

Sin embargo, dentro del universo verde la fe sigue intacta, como lo demostraron los hinchas en el banderazo de este domingo en el Atanasio. Porque si algo aprendió el fútbol colombiano es que Atlético Nacional nunca deja de creer. El golpe en el estadio Romelio Martínez fue duro, pero el equipo dirigido por Diego Arias necesita una actuación perfecta en el Atanasio Girardot para intentar una remontada.

La ilusión no aparece solo desde la emoción o desde el peso histórico del escudo más ganador del país. También nace desde los números que sostuvieron la campaña del conjunto paisa durante todo el semestre. Nacional convirtió el Atanasio en un fortín, sumó 25 puntos de 27 posibles jugando en Medellín y consiguió ocho victorias y apenas cedió un empate frente a su gente. Ningún rival logró derrotarlo en casa.

Los registros ofensivos y defensivos también reflejan esa fortaleza como local. Marcó 22 goles y apenas recibió tres durante todo el torneo jugando en el Atanasio, cifras que hoy alimentan la esperanza de una jornada histórica. Esa capacidad para imponer condiciones fue precisamente la que sostuvo al club en la parte alta del campeonato y lo llevó hasta esta final.

Sin embargo, al frente aparece un rival que también aprendió a competir lejos de Barranquilla. Junior encontró como visitante una de sus principales fortalezas durante el semestre. El conjunto tiburón consiguió 16 puntos de 27 posibles fuera de casa, ganó 5 partidos y apenas perdió en 3 ocasiones.

Además, el equipo barranquillero mostró equilibrio y personalidad jugando como visitante. Marcó 14 goles y recibió 10, demostrando que sabe resistir bajo presión y aprovechar los espacios cuando el rival se desordena. Ese contraste convierte la final en un enfrentamiento cargado de tensión emocional y futbolística: un Nacional dominante en Medellín frente a un Junior que aprendió a sentirse cómodo jugando en escenarios hostiles. Uno de los primeros en enviar un mensaje de carácter tras la derrota fue Jorman Campuzano.

El volante apeló a la unión del grupo y al orgullo que representa vestir la camiseta de Atlético Nacional en momentos adversos. Las palabras de Jorman encontraron eco inmediato en la hinchada, que volvió a aferrarse a la idea de que Nacional suele crecer cuando parece estar más golpeado.

Uno de los exreferentes que se pronunció fue Farid Díaz, quien insistió en que la serie todavía no está cerrada y recordó el peso emocional que tiene el Atanasio Girardot en las jornadas decisivas. A estas voces también se sumaron otros referentes históricos del club, como Luis Fernando 'Chonto' Herrera y Macnelly Torres, quienes apelaron al orgullo competitivo del equipo y al espíritu rebelde que históricamente acompañó al conjunto verdolaga





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