Atlético Nacional se consolida como líder de la fase regular del segundo semestre de 2026 en Colombia. El equipo verdolaga suma su decimotercer liderato, reforzando su dominio estadístico sobre otros clubes del fútbol profesional.

El conjunto antioqueño Atlético Nacional ha reafirmado su hegemonía en el fútbol colombiano al finalizar como líder indiscutible de la fase regular del segundo semestre de 2026. Con una acumulación de 40 puntos, el equipo verdolaga no solo asegura el primer puesto en la tabla de posiciones, sino que consolida una ventaja histórica considerable frente a sus competidores directos. Este resultado le otorga a Nacional el derecho a encabezando uno de los grupos de los cruciales cuadrangulares semifinales que definirán al campeón de la Liga DIMAYOR.

Dominio histórico de Atlético Nacional

Atlético Nacional se posiciona como el club con mayor trayectoria y consistencia en la era de los torneos cortos instaurada en Colombia desde el año 2002. Los registros de LigaMetrics Pro confirman que el equipo ocupa el primer lugar en la tabla acumulada de puntos durante 49 campeonatos disputados, con un total de 1.965 unidades. Esta cifra se sustenta en un rendimiento sólido compuesto por 552 victorias, 309 empates y 297 derrotas, lo que le ha permitido liderar la fase regular en 13 ocasiones distintas.

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La cronología de lideratos de Atlético Nacional incluye los torneos de 2005-I, 2007-II, 2013-II, 2014-I, 2015-II, 2016-II, 2017-I, 2018-I, 2019-II, 2021-I, 2021-II, 2026-I y 2026-II. Lograr el primer puesto en dos de los cuatro campeonatos más recientes del registro de 2026 demuestra la capacidad del club para mantenerse en la parte alta de la clasificación. Esta regularidad estadística lo convierte en la principal referencia de rendimiento en esta etapa del fútbol profesional colombiano.

Posición estratégica de América de Cali

América de Cali cerró la fase regular como segundo clasificado con 36 puntos, lo que le otorga el beneficio del punto invisible para la siguiente fase del torneo. Aunque el club escarlata no lideró la tabla, su desempeño es relevante considerando que ocupa el noveno lugar en la tabla histórica acumulada con 1.305 puntos en 39 torneos. El equipo registra 357 victorias, 234 empates y 285 derrotas a lo largo de su historia reciente.

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América de Cali ha liderado la fase regular en tres oportunidades específicas: 2004-I, 2004-II y 2025-I. La diferencia de cuatro puntos respecto a Atlético Nacional y la asignación del punto invisible se perfilan como factores clave para intentar revertir la brecha estadística. El club busca capitalizar su segundo puesto en el campeonato actual para recuperar protagonismo en la fase definitiva tras no haber encabezado la tabla este semestre.

Desempeño histórico de Deportivo Cali

Deportivo Cali finalizó en la tercera posición con 35 puntos, igualando la cantidad de unidades de Atlético Bucaramanga, pero ocupando una posición superior en el orden de clasificación debido a los criterios de desempate. El equipo azucarero mantiene una trayectoria sólida que lo ubica en la sexta posición de la tabla histórica acumulada con 1.611 puntos en 49 torneos. Su consistencia lo coloca entre los equipos que han liderado el todos contra todos en cinco ocasiones: 2002-I, 2002-II, 2003-II, 2005-II y 2007-I.

Proyección de Atlético Bucaramanga

Atlético Bucaramanga logró clasificar a los cuadrangulares semifinales tras una campaña que refuerza su crecimiento deportivo iniciado con la conquista de su primer título en 2024. El equipo auriverde ocupa la decimotercera posición en la tabla acumulada de torneos cortos con 955 puntos en 35 campeonatos. Sus estadísticas detalladas incluyen 250 victorias, 205 empates y 263 derrotas, con un único liderato de fase regular registrado en 2024-I.

La directiva y el cuerpo técnico, dirigidos por Pablo Peirano, enfrentarán una prueba exigente al compartir el Grupo B con América, Deportivo Cali y Millonarios. Esta composición del grupo representa un desafío técnico significativo frente a clubes con una trayectoria amplia en los torneos cortos. El equipo santandereano busca convertir su presencia en los ocho mejores en una nueva etapa de protagonismo y competencia por el título nacional.

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Análisis estadístico de Independiente Santa Fe

Independiente Santa Fe valida su presencia entre los ocho clasificados con argumentos estadísticos contundentes. El equipo cardenal se ubica en la quinta posición de la clasificación histórica con 1.635 puntos acumulados en 49 torneos. Su registro deportivo comprende 435 victorias, 330 empates y 315 derrotas, lo que evidencia una resistencia competitiva consistente a lo largo de las últimas dos décadas del fútbol profesional colombiano.