Atlético Nacional venció 3-1 al DIM, rompiendo una racha de sin victorias de 1.088 días y consolidándose como líder del Grupo A con 4 puntos tras tres triunfos en 2026.

Atlético Nacional venció 3-1 al DIM en el estadio Atanasio Girardot, asegurando así el liderato del Grupo A de los cuadrangulares con 4 puntos. Este triunfo representa el fin de una sequía histórica de 1.088 días sin derrotar al cuadro verdolaga, reafirmando la supremacía del elenco verde en el clásico antioqueño.

Ruptura de racha histórica y dominio reciente

La última victoria de Atlético Nacional contra DIM ocurrió el 3 de diciembre de 2023, en un encuentro válido por la quinta fecha de los cuadrangulares del Clausura. Desde esa fecha, ambos elencos de Antioquia se han enfrentado once veces. El equipo dirigido por Lucas González se ha impuesto en cinco ocasiones, mientras que las seis restantes han finalizado en empate.

Also read Atletico Nacional derrota al Deportivo Independiente Medellin y lidera el grupo A

La racha de victorias de Nacional comenzó el 26 de octubre de 2025 con un contundente 5-2. El 4 de diciembre de 2025, el elenco verde ganó 2-1, y el 11 de abril de 2026 se impuso por 2-3. Además, el 25 de octubre logaron otro triunfo por 2-1, antes de obtener los tres puntos cruciales la noche del miércoles en el Atanasio.

La lógica del entrenador y la reducción numérica rival

El técnico Lucas González valoró el desarrollo del partido como un duelo difícil para ambos conjuntos. Resaltó que el equilibrio existía mientras ambos equipos contaban con la totalidad de sus jugadores en la cancha. Sin embargo, la dinámica cambió drásticamente cuando el rival se redujo a nueve hombres.

Advertisement

Lucas González calificó la expulsión del delantero oponente como una imprudencia que permitió a su equipo aprovechar los espacios disponibles. Asumió la responsabilidad táctica para convertir la ventaja numérica en un resultado favorable, cerrando el partido con un marcador que consolidó su posición en la tabla de posiciones.

Estadísticas históricas de enfrentamientos directos

Antes de la serie de victorias recientes, hubo un periodo de seis empates consecutivos entre ambos rivales. El 21 de abril de 2024, el duelo finalizó 2-2. El 11 de noviembre del mismo año, el encuentro terminó 1-1.

La igualdad continuó el 23 de marzo de 2025, con un resultado 1-1, y el 4 de mayo de ese año, otro empate 1-1. Previo a estas fechas, el 7 de septiembre del año anterior, el clásico finalizó 3-3, mostrando una tendencia a encuentros disputados y de alta intensidad táctica.

Aspiraciones finales y contexto del torneo

Atlético Nacional busca volver a disputar una final de Liga tras perder el duelo por el título a mitad de año contra Junior de Barranquilla. El rendimiento actual del equipo es motivo de orgullo tanto para la afición como para la directiva, quienes ven en Lucas González la figura clave para alcanzar el objetivo.

Advertisement

El equipo se ha impuesto al DIM en los tres duelos disputados durante el 2026. Esta regularidad en los clásicos antioqueños brinda estabilidad al plantel y le permite mirar hacia adelante con confianza para las próximas fechas del campeonato nacional.